América-MG e Guarani empatam sem gols pela Série B

América-MG e Guarani empataram em 0 a 0 neste sábado (3), no Independência. A partida foi válida pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado ampliou o jejum de vitórias das duas equipes. O Coelho não vence há quatro jogos, enquanto o Bugre está há cinco jogos sem sair de uma partida com os três pontos.

Primeiro tempo

Com menos de um minuto, o América-MG teve a chance de sair na frente. Léo Passos foi até a linha de fundo e deixou para Alê, que bateu para o gol. No entanto, acabou mandando para fora. Os donos da casa seguiram no ataque e aos dois minutos foi a vez de Léo Azevedo mandar por cima do gol. O Coelho teve uma sequência de chances perdidas no início da partida. Posto que, aos 30’ da primeira etapa, tinha 12 finalizações contra apenas três do Guarani.

Aliás, nenhum dos chutes do Bugre levou perigo. Enquanto o América-MG assustou novamente aos 38’, com Ademir. A jogada começou com Felipe Azevedo, mas Gabriel Mesquita afastou. No rebote, o camisa 10 da equipe chutou da entrada da área e a bola passou perto do gol. No fim da primeira etapa, Alanzinho, do Guarani, travou a jogada e precisou deixar o campo de ambulância, com suspeita de fratura, que mais tarde foi confirmada. E o jogador iria passar por cirurgia.

Segundo tempo

Aos nove minutos, Giovanny, do Bugre, arriscou o chute. A bola desviou e quase enganou o goleiro Matheus Cavichioli. No entanto, ele fez a defesa. E aos 17’ o Coelho tentou o ataque com Neto Berola. Mas ele foi flagrado em posição de impedimento e a jogada foi anulada. Em seguida, tiveram uma falta a seu favor. Sávio cobrou e a zaga adversária mandou para escanteio.

Aos 29’, os donos da casa foram ao ataque com Felipe Augusto, que recebeu o passe na área. Contudo, o goleiro Gabriel ficou com a bola. Posteriormente, aos 42’, o atacante teve outra oportunidade após cruzamento de Felipe Toscano. Mas ele não conseguiu completar para o gol. Por fim, já aos 50’, Guilherme pegou o rebote e a bola passou na trave. Logo, prevaleceu o empate sem gols.

E agora?

Com o resultado, o América-MG chegou aos 20 pontos e agora é o quinto colocado. Aliás, possui a mesma pontuação do CRB, última equipe no G-4, mas perde no saldo de gols (4 x 2). Enquanto o Guarani segue na zona de rebaixamento, em 18º lugar, com 11 pontos conquistados.

O próximo compromisso do Coelho é contra o Vitória, na terça-feira (06). O duelo será no Barradão, às 19h15 (horário de Brasília). No mesmo dia, às 21h30, o Bugre enfrenta a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli. Os confrontos são válidos pela 14ª rodada da Série B.