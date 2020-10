Chapecoense marca nos acréscimos e vence Brasil de Pelotas fora de casa

A Chapecoense aumentou sua série invicta na Série B. Jogando contra o Brasil de Pelotas no sul gaúcho na tarde deste sábado (3), o time venceu no final da partida com gol de Luiz Otávio.

O jogo iniciou com o time visitante tendo mais ímpeto ofensivo. Aos oito minutos, Denner chuta para defesa de Rafael Martins. A resposta xavante foi rápida, no minuto seguinte Danilo Gomes chutou de longe e a bola passou perto da meta. Aos 11, Ronei finalizou na trave em outra boa chegada do time condá. As emoções ficaram restritas a esses lances, pois o jogo perdeu em qualidade.

No segundo tempo, a primeira grande oportunidade de gol só veio aos 23 minutos e Rafel fez boa defesa em chute de Denner. O Brasil teve com Lázaro aos 32 mas quem alcançou o triunfo foram os catarinenses, aos 46 minutos após cruzamento de Locatelli, Luiz Otávio pôs para a rede e marcou o único gol do jogo. A derrota pôs fim a uma sequência de seis jogos sem perder do Brasil.

Classificação e próximos compromissos

A Chapecoense sobe para 22 pontos em segundo lugar, três atrás do Cuiabá, enquanto o Brasil de Pelotas é o 11º, com 15.

Os dois times voltam a campo na terça-feira (5), às 19h15. O Brasil visita o Avaí, às 19h15, enquanto a Chapecoense recebe o Botafogo-SP, às 17h.