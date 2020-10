Com duas expulsões, Gre-Nal fica empatado no placar e nos cartões vermelhos

O Gre-Nal 428 marcou o início da décima terceira rodada do Brasileirão. Jogando em casa, o Grêmio abriu o placar no início da segunda etapa com Pepê, mas viu o Internacional empatar o duelo com de Thiago Galhardo em cobrança de pênalti, neste sábado (3).

Estratégias

O Grêmio entrou em campo com três volantes e na zaga, Renato optou pela experiência de Paulo Miranda no lugar do jovem Rodrigues. O Inter apostou em uma linha defensiva experiente, com o ingresso de Moledo e Uendel.

Uma expulsão e um gol para cada lado

A primeira etapa foi marcada pelo estudo. O Inter iniciou com predomínio na posse de bola, mas ela se concentrava na defesa com muitos passes laterais. A primeira oportunidade de gol foi colorada com Heitor aos 15 minutos. Depois dos 20, o Grêmio passou a ocupar o campo de ataque. Em cruzamento, Lomba defendeu cabeceio de Diego Souza e Pepê arriscou arriscou de fora da área. O primeiro tempo não gerou grandes emoções.

O segundo tempo começou com o Grêmio mais propositivo e o time foi premiado aos 8 minutos, quando após tabelinha, Pepê encobriu Lomba e abriu o marcador. O Grêmio seguiu presente no ataque e aos 24, Musto foi expulso após cotovelada em Diego Souza.

Entretanto, o Inter foi pra cima, aos 28, Thiago Galhardo marcou seu primeiro gol em clássicos pelo Inter. Após revisão, o árbitro Raphael Claus viu toque de mão de Cortez e marcou pênalti. Cortez voltou a ser protagonista aos 36, quando ao atingir Cuesta levou o segundo cartão amarelo. Com dez para cada lado as equipes optaram por não correr riscos e o clássico terminou empatado.

Classificação e próximos compromissos

No momento, o Grêmio é o 14º, com 14 pontos, enquanto o Inter tem 22 e é o vice-líder.

Na próxima quarta-feira (6), às 19h15, o Grêmio recebe o Coritiba. Na quinta-feira (7), às 21h, o Inter enfrenta o Red Bull Bragantino no interior paulista.