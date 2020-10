Palmeiras enfrenta Ceará e busca primeira vitória em casa no Brasileirão

Neste sábado (3), o Palmeiras recebe o Ceará, no Allianz Parque, às 19h (de Brasília), pela 14ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A equipe paulista, com 19 pontos somados, busca a primeira vitória em casa, na competição. Já o Vozão, na 12ª posição, com 13 pontos, quer se aproximar do G6.

Desfalcado, Palmeiras busca a primeira vitória em casa, no Brasileirão

O Palmeiras está há 19 jogos sem perder, um ótimo número se não fosse os empates que tiraram da equipe a chance de estar na liderança do Campeonato Brasileiro.

O Verdão soma sete empates na competição, os últimos jogos a equipe saiu na frente no placar, mas não conseguia segurar a vantagem, e foi novamente isso que aconteceu no último domingo, em casa, diante de um Flamengo todo desfalcado, por conta do alto número de infectados por Covid-19. A equipe paulista ainda não venceu na competição, jogando no Allianz Parque.

Por outro lado, o Verdão vem de uma goleada por 5 a 0 diante do Bolívar, na última quarta-feira, pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. Mas a equipe precisa dar uma resposta ao seu torcedor no Brasileirão, e para piorar o técnico Vanderlei Luxemburgo terá sete desfalques para a partida contra o Ceará.

Gabriel Menino e Lucas Lima estão suspensos, enquanto Esteves, Gabriel Veron, Luiz Adriano e Luan Silva estão em tratamento com o Núcleo de Saúde e Performance.

O lateral-esquerdo Lucas Esteves segue o tratamento da lesão na coxa direita que sofreu e fez exercícios físicos e com bola. Ele é a única opção da posição para substituir Matías Viña, que viajará com a seleção uruguaia após a partida contra o Vozão.

Uma novidade no treino desta sexta-feira (2), foi o atacante Marcelinho, do sub-20, que participou da atividade com o elenco profissional.

“Temos um jogo importante pelo Brasileiro. É uma partida difícil em nosso campo, mas todo o elenco está se esforçando para melhorar e ganhar no Allianz Parque, o que está um pouco difícil nos últimos jogos", declarou o zagueiro Gustavo Gomez.

Provável escalação do Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Felipe Melo, Gustavo Gómez e Viña; Patrick de Paula, Bruno Henrique e Raphael Veiga; Wesley, Rony e Willian. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

Ceará quer encerrar tabu contra o Palmeiras

O Ceará vem de uma amarga derrota diante do Fortaleza pelo jogo de ida da final do Campeonato Cearense, na última quarta-feira. Agora a equipe busca focar no Campeonato Brasileiro, onde enfrentará o Palmeiras, no Allianz Parque.

O técnico Guto Ferreira não terá um quinteto considerado fundamental, formado por Fernando Sobral, Luiz Otávio, Vina, Samuel Xavier e Bruno Pacheco. Com isso, o zagueiro Eduardo Brock, que ainda não atuou no Brasileirão deste ano, pode ser uma opção para a equipe.

Mateus Gonçalves é presença constante em praticamente todos os jogos do Vozão e vem atuando principalmente no segundo tempo. Com poucas oportunidades entre os titulares, a partida diante do Verdão pode marcar o retorno do atacante ao time principal.

O jogo deste sábado coloca frente a frente um tabu: o Ceará nunca venceu o Palmeiras atuando como visitante.

“Acho que é um jogo difícil, mas tabus são feitos para serem quebrados e temos tudo para chegar em São Paulo, fazer uma boa partida e quem sabe sair com os três pontos de lá. A equipe do Palmeiras é muito boa, mas são 11 contra 11. Vamos concentrados para fazer o nosso melhor", disse Mateus Gonçalves.

Provável escalação do Ceará: Fernando Prass; Eduardo, Tiago, Brock, Alyson; Charles, Fabinho; Lima, Leandro Carvalho, Felipe Silva e Cléber. Técnico: Guto Ferreira.

Retrospecto

Palmeiras e Ceará se enfrentaram 25 vezes na história. O Verdão leva vantagem, com 14 vitórias, nove empates e apenas dois triunfos do Vozão.

Jogando em casa, a equipe paulista segue levando vantagem, são 13 jogos, com dez vitórias do Palmeiras, três empates e nenhuma vitória do Ceará.