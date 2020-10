Com gol no início, Botafogo-SP vence Paraná pela Série B

O Botafogo-SP venceu o Paraná por 1 a 0 nesta sexta-feira (2), no estádio Santa Cruz. O duelo foi válido pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A saber, Rafinha, com um minuto de jogo, marcou o único gol da partida. Aliás, essa foi a segunda vitória seguida do Pantera na competição.

Primeiro tempo

O Botafogo-SP abriu o placar logo no primeiro minuto de jogo, com Rafinha. Assim sendo, após cobrança de escanteio de Gilvan, Naldo fez o desvio e a bola ficou com o atacante, que cabeceou para o fundo das redes.

O Paraná tentou responder aos dez, com Jean. Já que, após tabela, o lateral invadiu a área e bateu para o gol. No entanto, a bola foi para fora. Na sequência, foi a vez de Bruno Gomes tentar. Mas Darley mandou para escanteio.

Em seguida o jogo seguiu com o Paraná tendo mais posse de bola, mas sem grandes chances de gol para nenhuma das equipes. Mas aos 31, o Pantera teve a chance de ampliar, de pênalti. Já que, após cobrança de escanteio, o árbitro marcou toque no braço de Jhony Douglas.

No entanto, Matheus Anjos cobrou rasteiro e o goleiro Alisson fez a defesa. No último lance do primeiro tempo, aos 47, Gilson, do Botafogo-SP, arriscou o chute. Entretanto, mandou longe do gol.

Segundo tempo

Assim como na primeira etapa, nessa os donos da casa também começaram no ataque e no primeiro minuto de jogo Ronald avançou e cruzou para Rafinha, que bateu para o gol. No entanto, Paulo Henrique salvou em cima da linha.

O Tricolor quase chegou ao empate aos 18, com Andrey. Após cruzamento na área, o atacante cabeceou e Jordan afastou a bola no limite. Na sequência, parte dos refletores apagaram e a partida foi interrompida. Após vinte minutos, a bola voltou a rolar.

E o Botafogo-SP foi ao ataque com Luketa. O meia arriscou o chute de longe e Alisson mandou para escanteio. Nos minutos finais, os donos da casa ficaram com um a menos.

Já que Valdemir cometeu falta violenta em Marcelo e foi expulso. Logo em seguida, boa oportunidade para os visitantes, com Léo Castro. Jean Victor cruzou e o atacante mandou de primeira. Mas Darley fez a defesa sem problemas. Por fim, Léo Castro cruzou e Bruno Gomes cabeceou para fora.

E agora?

Com o resultado, o Botafogo-SP chegou aos 14 pontos e ocupa a 12ª posição. Logo, segue na luta para fugir da zona de rebaixamento. Enquanto o Paraná permanece em segundo lugar, com 22 pontos.

O próximo compromisso do Pantera é contra a Chapecoense, na terça-feira (6). O duelo será na Arena Condá, às 17h (horário de Brasília). Ao passo que, no mesmo dia, o Tricolor recebe o Náutico no Durival Britto, às 19h15. Os confrontos são válidos pela 14ª rodada da Série B.