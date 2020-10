Atlético-MG recebe Vasco para se isolar ainda mais na liderança

Atlético Mineiro e Vasco se enfrentam neste domingo (4), às 20h30, na Arena Independência em jogo válido pela 13ª rodada do Brasileirão. Será o encontro do líder Galo, que ainda não poderá perder a liderança nesta rodada, contra o quinto colocado Vasco, que vive fase instável, porém, contará com retornos importantes.

Galo vai em busca de mais uma vitória para confirmar boa fase

Embalado pelas sete vitórias - sendo cinco no Brasileirão, e três consecutivas - o time de Jorge Sampaoli chega com status de favorito para o duelo deste domingo. São oito vitórias, três derrotas e nenhum empate em 11 jogos, e um aproveitamento de 100% em casa. O Atlético ainda possui o melhor ataque da competição com 21 gols.

O Galo está praticamente com todo seu elenco à disposição pro jogo. A expectativa é que Réver retorne ao 11 titular. O zagueiro fraturou o nariz há duas semanas em partida contra o Atlético-GO, foi operado e não atuava desde então.

A escalação que Sampaoli utilizará é sempre um mistério, mas os treinamentos indicam uma manutenção da base. Uma formação com três zagueiros também não pode ser descartada, contudo, provavelmente Igor Rabello retorna ao banco de reservas.

Provável escalação do Atlético-MG: Everson; Guga (Mariano), Réver, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Jair e Nathan (Alan Franco); Savarino, Keno e Eduardo Sasha.

Vasco quer afastar desconfiança

Após início de campeonato empolgante, com três vitórias nas primeiras rodadas e até liderança, o Cruzmaltino estacionou. Já são quatro jogos sem vencer, sendo dois no Brasileirão e uma eliminação na Copa do Brasil.

Mas o vascaíno também possui motivos para sorrir: Ricardo Graça, Benítez e Andrey voltarão ao time. Os três atletas sofreram lesões na coxa e foram desfalques contra o Bragantino, porém, já estão à disposição de Ramon Menezes para o jogo de hoje.

O Vasco deve ir a campo com o jovem Miranda na lateral-direita, assumindo a vaga de Yago Pikachu por opção técnica do treinador. Além disso, o vice-artilheiro do campeonato Germán Cano segue sendo a referência e tenta balançar as redes após quatro jogos em branco.

Provável escalação do Vasco: Fernando Miguel; Miranda, Ricardo Graça, Leandro Castan, Henrique; Andrey, Marcos Junior, Benítez; Vinícius, Talles Magno e Cano.

Arbitragem

Fica por conta de Leandro Pedro Vuaden, auxiliado por Jorge Eduardo Bernardi e José Eduardo Calza; o trio é gaúcho. O quarto árbitro é Michel Patrick Costa Guimarães. O árbitro de vídeo (VAR) será operado por Daniel Nobre Bins, e seus assistentes serão Douglas Schwengber da Silva e André da Silva Bitencourt.