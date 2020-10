Sem lazer no sábado à noite: RB Bragantino e Corinthians criam pouco e ficam no empate

No imaginário popular, o sábado à noite é a hora em que muitos podem se entreter da maneira que bem quiserem. Certamente torcedores de Red Bull Bragantino e Corinthians, neste sábado (03), não tiveram muito lazer.

O jogo válido pela 13ª rodada do Brasileirão 2020 terminou 0 a 0, no Nabi Abi Chedid, o único resultado possível ao jogo que não deixará saudade nenhuma no futuro.

Muita transpiração, pouca inspiração

As duas equipes entraram espelhadas em campo, ambas no 4-2-3-1. O Red Bull, ao menos, buscou mais o ataque na primeira etapa.

Aos seis minutos, Bruno Tubarão tentou chutar de fora da área, mas foi travado por Gabriel Girotto. Aos 13, o mesmo atleta acionou Lucas Evangelista no lado esquerdo e ele chutou cruzado para Cássio defender. A grande chance, porém, veio aos 26 minutos. Alerrando serviu Artur, que chutou forte. A bola desviou em Gil e fez Cássio saltar para espalmar.

O Corinthians cresceu no final do primeiro tempo. Léo Natel recebeu na esquerda, trouxe para dentro e mandou um chute, espalmado por Julio César aos 38 minutos. Quatro minutos depois, Romulo Otero cruzou bola na área e ninguém apareceu.

O segundo tempo, é bem verdade, teve um começo mais animado. Aos três minutos, Bruno Tubarão aproveitou erro de Gil e serviu Artur, que chutou forte demais - a redonda subiu muito. Quatro minutos, Alerrando tabela com Artur e assustou Cássio ao chutar com perigo - a redonda passou à esquerda do goleiro do Timão.

Com 11 minutos, Léo Ortiz aproveitou vacilo de Gil e chutou forte, por cima do travessão alvinegro. Aos 15, Ricardo Ryller finalizou e Cássio defendeu em dois tempos. O Corinthians foi chegar apenas aos 37 minutos, com Juan Cazares servindo Guilherme Mantuan e chutando colocando, forçando Julio César a fazer boa defesa.

A partida acabou com mais posse de bola do Corinthians (61%), bem como finalizações totais (12 a 10) e no gol (quatro a dois). Vale destacar, também, que a efetividade dos passes das duas equipes foi baixa: o Timão teve 86%, enquanto o Red Bull ficou com 81%.

Classificação e próximos jogos

Na próxima rodada do Brasileirão, o Red Bull recebe, na quinta-feira (08), às 21h, o Internacional. Um dia antes, às 19h, o Corinthians faz o Clássico Alvinegro contra o Santos na Neo Química Arena.