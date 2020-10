Após derrota do Ceará, Fernando Prass comenta reencontro com Palmeiras: "Lembrança sensacional"

Pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Ceará foi derrotado para o Palmeiras pelo placar de 2 a 1, na noite deste sábado. Os gols do Porco foram feitos por Raphael Veiga e Willian, enquanto Eduardo Brock balançou as redes para o Vozão. Vale destacar que Fernando Prass, ex-jogador do alviverde, realizou belíssimas defesas.

Após a partida, o goleiro do Ceará concedeu entrevista ao Premiere. Prass se mostrou muito insatisfeito e infeliz com a derrota do clube cearense, mas disse ter tido um momento especial. O jogador citou que tem muitas memórias no Allianz Parque, assim como com seus companheiros e com o ex-clube.

"Eu estou no final da minha carreira. De repente foi meu último jogo no Allianz. Estádio que me traz uma lembrança sensacional. Quando eu tiver 80 anos, meus filhos vão mostrar para os meus netos tudo o que eu fiz aqui dentro. É sempre bom. Tenho muitos amigos. A gente fica triste pelo resultado, mas faz parte. Acho que um empate estava de bom tamanho", disse o goleiro ao Premiere.

Fernando Prass jogou no Palmeiras por muito tempo, desde 2013 até 2019. Com a camisa do Verdão disputou 274 partidas e conquistou diversos títulos. Além disso, o goleiro, de 432 anos, no fim de sua carreira, foi contratado pelo Vozão neste ano.

O próximo jogo do Ceará ocorrerá na quinta-feira (8), às 19h, contra o Athletico Paranaense. A partida será na Arena da Baixada e válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.