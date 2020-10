Em prévia da Copa do Brasil, Flamengo e Athletico se encontram pelo Brasileirão

O Flamengo recebe a equipe do Athletico-PR na tarde deste domingo (4), às 16h, no Maracanã, em jogo válido pela 13ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro de 2020. Os times fazem uma prévia do que será os encontros nas oitavas da Copa do Brasil, que acontecem entre o fim de outubro e o começo de novembro.

Em sexto na colocação, o rubro-negro carioca busca entrar no G4. Para isso, basta vencer e torcer para Vasco e São Paulo tropeçarem. O Furacão busca se afastar ainda mais da zona de rebaixamento, já que está a apenas dois pontos do Bragantino, primeira equipe entre os últimos quatro colocados.

Jordi Guerrero também está com Covid e desfalca Flamengo

Jordi Guerrero, auxiliar que comandava a equipe na ausência de Domènc, também testou positivo para Covid e não poderá estar ao banco de reservas contra o Furacão. Ele foi dispensado das atividades dos últimos dias e está em casa.

Não existe ainda uma confirmação sobre quem vai comandar o Flamengo neste domingo. O técnico, Domènec Torrent, que está há 11 dias em quarentena, já pode voltar a atuar de acordo com as regras e protocolo de segurança da competição, mas ainda precisa passar por uma avaliação médica. Se ele não for liberado, o mais cotado para a função é Jordi Gris, analista de desempenho da equipe.

O grupo de 10 jogadores que testou positivo para Covid está de volta após novos testes. Eles estão liberados e podem jogar neste domingo. A lista conta com: Everton Ribeiro, Rodrigo Caio, Léo Pereira, Gustavo Henrique, Thuler, Willian Arão, Renê, Gabriel Batista, Pepê e Gomes.

O Flamengo deve jogar com: Hugo Souza (César); Isla (Matheuzinho), Natan, Noga e Ramon (Filipe Luís); Gerson, Diego e Arrascaeta; Lincoln, Bruno Henrique e Pedro.

Furacão sofre com desfalques; Kayser deve estrear

O Athletico divulgou uma lista com os jogadores relacionados para a partida deste domingo no Maracanã. Algumas surpresas apareceram, com Walter sendo relacionado após ter sido afastado por conta da Covid-19. Mesmo estando na lista, o atacante não deve começar como titular.

Quem deve jogar e fazer sua estreia é o atacante recém contratado Renato Kayser. Ele deve ocupar a vaga deixada por Pedrinho, que não joga por opção do técnico Eduardo Barros.

Thiago Heleno é desfalque certo, já que cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo. O lateral Jonathan e o atacante Fabinho nem viajaram para se recuperarem fisicamente. Zé Ivaldo e Geuvânio devem substituí-los.

O Furacão deve jogar com: Santos; Zé Ivaldo, Felipe Aguilar, Lucas Halter e Abner; Wellington (Jaime Alvarado), Christian, Léo Cittadini e Jorginho (Ravanelli); Geuvânio e Renato Kayzer.