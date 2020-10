Ponte Preta anuncia técnico Marcelo Oliveira como substituto de Brigatti

Neste sábado (3), a Ponte Preta anunciou a contratação de Marcelo Oliveira para o comando técnico do clube. O técnico multicampeão pelo Cruzeiro assinou contrato até o fim da Série B do Campeonato Brasileiro, com possibilidade de prorrogação.

Marcelo Oliveira é o novo técnico da Macaca! Treinador chegará a Campinas na terça (6): “Estou orgulhoso e feliz em dirigir um time de tradição como a Ponte, e muito motivado para conquistarmos o acesso”



👉 https://t.co/qpuAw3vfGZ pic.twitter.com/SxpUzTOU9B — A. A. Ponte Preta (de 🏠) (@aapp_oficial) October 3, 2020

O novo treinador deve chega em Campinas na terça-feira(6) e acompanhará das tribunas o dérbi contra o Guarani, pela 14ª rodada da competição nacional.

"Estou muito orgulhoso e muito feliz de dirigir a Ponte Preta, uma equipe com uma história maravilhosa, uma camisa de tradição. Chego muito motivado para, junto com o elenco, conquistarmos o grande objetivo do time nesta temporada, o acesso à Série A", contou.

Marcelo Oliveira estava sem clube desde o final de novembro de 2018, quando foi demitido do Fluminense após 33 jogos no comando da equipe, com 12 vitórias, oito empates e 13 derrotas. No seu currículo, estão clubes como Palmeiras, Coritiba e Cruzeiro, onde conquistou o bicampeonato brasileiro de 2013 e 2014.