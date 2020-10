Juventude supera Ponte Preta em Campinas e volta ao G-4 da Série B

A demissão de João Brigatti da Ponte Preta pegou muitos de surpresa. Neste sábado (03), com Fábio Moreno como treinador interino (Marcelo Oliveira foi anunciado horas antes da peleja contra o Juventude começar), a Macaca, novamente, mostrou a oscilação que custou o cargo do antigo técnico

No Moisés Lucarelli, o Papo fez 3 a 1 em duelo válido pela 13ª rodada da Série B 2020. Mais do que isso: os gaúchos entraram no G4 da competição, tirando os campineiros.

O começo da partida, porém, não dava mostras de que a situação ficaria tão periclitante para a Ponte Preta.

Começo animado

Antes dos dez minutos, a Ponte Preta já tinha chegado com perigo duas vezes, com Moisés, em chute de fora da área; e Apodi, após esticada do próprio Moisés. Aos 11 minutos, a resposta do Juventude: Dalberto escorou cruzamento de Igor com perigo.

O próprio Igor, aos 23 minutos, abriu o placar. Ele tabelo com Gustavo Gustavo Bochecha e chutou forte já na área.

Desesperada, a Ponte Preta se lançou ao ataque. E teve, pelo menos, quatro boas chances para empatar. Bruno, Matheus Peixoto, Apodi, Bruno Nascimento e Dawhan tiveram oportunidades, mas esbarraram na falta de sorte ou em um grande primeiro tempo de Marcelo Carné.

Rápido empate

O segundo tempo mal tinha começado quando a Ponte Preta empatou a peleja, com Matheus Peixoto. Bruno Rodrigues adentrou a área a foi derrubado por Nery Bareiro. Na cobrança, centroavante pontepretano chutou com raiva, no meio do gol.

A partida, que tinha ficado mais equilibrada, novamente viu o Juventude na frente aos 21 minutos. Dalberto faz bem o pivô e rola para Gustavo Bochecha. Em novo grande chute, ele estufa a rede de Ivan. Autor da assistência do lance anterior, Dalberto perdeu a chance de ampliar três minutos depois, finalizando rasteiro no canto esquerdo - e vendo Ivan defender.

A Lei do Ex quase se mostrou efetiva aos 33 minutos, quando Renato Cajá cobrou falta muito perto do travessão de Ivan. Um minuto depois, porém, veio a pá de cal na Macaca. Eltinho tentou cruzar bola na área pontepretana e a bola desviou no braço de Apodi. João Paulo cobrou pênalti no canto direito e deu números finais para o cotejo.

Com 43 minutos, Apodi tentou descontar, mas nada conseguiu em finalização forte de fora da área.

Classificação e próximos jogos

Na próxima rodada da Série B, a Ponte Preta faz o Dérbi Campineiro contra o Guarani, na próxima terça-feira (06), às 21h30 (Horário de Brasília). No mesmo dia, mas às 19h15, o Juventude recebe o Cuiabá.