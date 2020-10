Avaí/Kindermann e Cruzeiro empatam pelo Brasileirão Feminino A1

Avaí/Kindermann e Cruzeiro ficaram no empate em 1 a 1 neste domingo (4), no estádio Caçador. O duelo foi válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino A1. As donas da casa abriram o placar no início, com Simeia. O empate das Cabulosas veio com Micaelly, de pênalti.

Primeiro tempo

O Avaí/Kindermann saiu na frente logo aos dois minutos, com Simeia. Após cobrança de escanteio de Julia Bianchi, a zagueira cabeceou para o fundo das redes. A resposta do Cruzeiro foi aos oito minutos. Capelinha chutou e a goleira adversária fez a defesa. Em seguida, nova chegada das Caçadoras Avaianas. Primeiro, Lelê mandou para fora. E depois Bruno chutou e Mary Camilo fez a defesa.

Já aos 15, as mineiras foram ao ataque com Mayara. Micaelly dominou e tocou para a companheira, que chutou. Mas parou na arqueira do Avaí. Posteriormente, aos 34, Mary Camilo defendeu após cabeceio. Aos 41, Eskerdinha cobrou escanteio e a bola sobrou com Duda, que tentou a bicicleta, mas mandou direto pela linha de fundo.

Segundo tempo

Aos seis minutos, as Cabulosas foram ao ataque com Janaína. Assim sendo, Eskerdinha tocou para a companheira, que chutou. No entanto, a bola foi fraca e a goleira do Avaí/Kindermann defendeu sem problemas. Já ao 11, outra chance para o Cruzeiro. Micaelly invadiu a área, mas mandou nas mãos da arqueira adversária.

O empate veio aos 20, de pênalti. Já que Vanessa foi derrubada dentro da área e a arbitragem assinalou a penalidade. Micaelly cobrou e deixou tudo igual na partida. E quase viraram aos 24, com Janaína. Após lançamento, a jogadora cabeceou na trave. E aos 34, tiveram uma cobrança de falta a seu favor. Eskerdinha bateu e a zaga adversária afastou o perigo.

E agora?

Com o resultado, o Avaí/Kindermann chegou aos 24 pontos e ocupa a quarta posição. Assim sendo, segue na zona de classificação para as quartas de final. Enquanto o Cruzeiro tem 17 pontos e ocupa a décima posição.

O próximo compromisso das Cabulosas é contra o Minas Icesp, no sábado (10). O duelo será no Estádio das Alterosas, às 20h30 (horário de Brasília). Ao passo que as Caçadoras Avaianas voltam a campo no domingo (11), contra o Iranduba, ás 15h. Os confrontos são válidos pela 14ª rodada do Brasileirão Feminino A1.