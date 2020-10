Vagner Mancini projeta reencontro com São Paulo e sinaliza mudanças no Atlético-GO

Invicto há quatro jogos, o Atlético-GO empatou fora de casa com o Fortaleza no último final de semana e volta a atuar longe de Goiânia na próxima rodada do Brasileirão, quando encara o São Paulo no Morumbi. O duelo de será nesta quarta-feira (7).

"Nós temos alguns atributos e o Atlético já mostrou que pode ser uma equipe extremamente perigosa no campeonato. Precisamos ser inteligentes e ter uma equipe sólida dentro de campo para impor mais dificuldade ao São Paulo. Temos uma equipe rápida para surpreender, aproveitando uma escapada para chegar à frente. O Atlético tem marcado adiantado e isso vai continuar mesmo jogando fora de casa. Vamos enfrentar um adversário que sabe jogar no Morumbi, com bons valores técnicos, mas acima de tudo ninguém pode esconder que há uma certa pressão em cima deles" , comentou Vagner Mancini, lembrando que o tricolor paulista não vence há sete jogos.

Uma das novidades que pode pintar no time do Atlético-GO é o lateral direito Arnaldo, ex-Avaí e Botafogo, recém-contratado. Ele foi anunciado na última semana, realizou exames e aguarda pela regularização para estrear.

No final de semana, a equipe encontrou dificuldade para segurar o Fortaleza, que teve gol anulado e ainda mandou uma bola na trave.

"No segundo tempo o Fortaleza foi ligeiramente melhor. Este foi talvez o jogo mais difícil do campeonato, então somamos um ponto importante. As duas equipes espelharam taticamente, foi um jogo de xadrez onde quem errasse levaria o gol. O calor e a umidade fez com que nosso time sentisse a partida no aspecto físico e por isso eu acho esse ponto valioso".

"O Atlético está jogando bem e merecia ter mais do que 15 pontos. Chegamos em um momento do campeonato onde já começa a ter o desgaste físico dos atletas e a gente tem que fazer as trocas. Não tenho só 11 jogadores, mas sim 17 ou 18 que já entenderam como o time joga e dessa forma a gente está em evolução ainda. Temos que ir na superação, na vontade de terminar as partidas, mas é um desgaste que nós já sabíamos que íamos ter", finalizou Mancini.

Neste momento, o Atlético-GO está em 11º lugar no Brasileirão, com 15 pontos (três vitórias, seis empates e quatro derrotas). Já o São Paulo estava no G4 até o início da última rodada, mas empatou com o Coritiba, que está na zona de rebaixamento, e despencou para o sétimo lugar.

Em 2019, Vagner Mancini comandou o São Paulo em nove jogos - foram três vitórias, quatro empates e duas derrotas, o equivalente a um aproveitamento de 48,15%.