Atlético-MG massacra no primeiro tempo, goleia Vasco e se isola na liderança

O Atlético-MG goleou o Vasco por 4 a 1 na noite desse domingo (4) no Mineirão, em partida válida pela 13ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Mais uma vez, o time de Sampaoli deu um show de ofensividade. Todos os gols saíram no primeiro tempo.

Com o resultado, o Galo soma 27 pontos e cinco de vantagem na liderança, em relação ao segundo colocado, Internacional. Já o Cruz-maltino, que também está no pelotão de cima da tabela, caiu para a nona posição, com 18 pontos.

O jogo

Atlético-MG e Vasco protagonizaram um belo jogo de futebol na Pampulha. O primeiro tempo, nem se fale. O primeiro gol foi dos visitantes. Após lançamento de lateral, o zagueiro Réver interpretou mal a jogada e a bola sobrou para o argentino Benítez na área. De forma genial, o camisa 10 matou no peito e mandou uma bicicleta para abrir o marcador.

Mesmo com a desvantagem, como já víamos em outras partidas, o Galo não se intimidou. Poucos minutos depois, Guilherme Arana empatou após boa infiltração na área. Em seguida, o iluminado Keno fez boa jogada individual na ponta e chegou á área. Nela, a redonda sobrou para Savarino virar o placar.

Característica notável e presente nos jogos do Atlético-MG, o time continuava atacando a todo instante. Pressão essa que resultou em dois gols de pênalti, convertidos por Guga e Keno.

Mesmo assim, o time queria mais. Sampaoli cobrava e queria mais.

A etapa final não teve gols, mas não foi diferente da primeira no quesito de ofensividade do Atlético. O time continuou perigoso, mas a bola não entrou. Teve bola no travessão de Allan, mas o jogo ficou estável.

O Vasco ainda teve o prejuízo da expulsão de Andrey, porém não foi muito sentida pelo time Cruz-maltino. Destaque para o Jair, volante do Galo. Em 41 passes na partida, todos foram certos.

Próximos jogos

Ambas equipes voltam a campo na quarta-feira (7), pelo Campeonato Brasileiro. O Atlético-MG, dessa vez, viaja até o Nordeste, onde encara o Fortaleza, às 21h30 (de Brasília). O time Cruz-maltino joga mais cedo, às 19h15, contra o Bahia, no estádio Pituaçu.