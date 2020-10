Sampaoli enaltece modelo ofensivo do Atlético-MG após goleada sobre o Vasco

O Atlético Mineiro é o líder isolado do Brasileirão. A goleada de ontem sobre o Vasco por 4 a 1 aumentou a distância ao vice-líderes, que agora estão a cinco pontos. Se a torcida tem motivos para comemorar, Sampaoli notou razões para valorizar seus jogadores. Foi exaltado o aspecto emocional e a capacidade de reação dos jovens atletas.

"Foi um momento muito importante do time, na parte emocional, tratando de defender uma ideia de ataque. Os jogadores se recompuseram muito rápido após o gol do Vasco. Em nenhum momento nos afetou e não renunciamos a ideia do ataque. Então, fico feliz por ver que esse grupo de jovens que gostam de atacar", explicou o técnico.

O argentino ainda prosseguiu exaltando o aspecto ofensivo do Galo. No destaque, a busca incessante por criar oportunidades de gol. O Atlético Mineiro saiu atrás no placar, e reagiu com gols de Arana, Savarino, Guga e Keno. Ao fim do primeiro tempo a goleada já estava decretada.

"Essa é a ideia. Nos golpearam e reagimos muito rápido. É importante ficar calmo e estar todo tempo defendendo o argumento mais válido do time, que é o ataque", concluiu Sampaoli.

O líder do Brasileirão volta à campo na próxima quarta-feira, para visitar o Fortaleza no Castelão, às 21h30. A partida será válida pela 14ª rodada do campeonato. Vale lembrar que o Galo possui um jogo a menos.