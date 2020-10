Atacante do Grêmio, Pepê é o maior alvo do Porto para atual janela de transferências

Atacante revelação do Grêmio, Pepê é o maior alvo do Porto para esta janela. De acordo com o jornal português A Bola, os Dragões querem a todo custo fechar com a joia tricolor até esta terça (6), dia que marca o fechamento do mercado de transferências em Portugal. Conversas estão rolando, mas nenhum acordo oficial foi visto.

O salário mensal de 100 mil euros (atualmente mais de R$ 600 mil) é o grande chamariz que o Porto põe na tentativa de seduzir o jovem jogador. Ainda segundo a publicação, Pepê avisou à direção do Grêmio que deseja jogar no time azul de Portugal. No entanto, os dirigentes do Tricolor Gaúcho aceitam vender o jogador somente a partir de janeiro de 2021.

Para a venda acontecer, a equipe do treinador Renato Portaluppi não aceita receber nada menos que 20 milhões de euros (cerca de R$ 130 milhões). Em contrapartida, o Porto quer pagar menos pela revelação gaúcha.

A terça-feira (6) é o último dia da janela de transferência, portanto esta segunda (5) está sendo determinante na negociação entre portugueses e brasileiros. Se existir um entendimento entre ambas as partes, Pepê viaja ao velho continente para assinar com o Porto.