Internacional bate Palmeiras no Allianz Parque e fica próximo das quartas de final do Brasileirão Feminino A1

O Internacional saiu vitorioso diante do Palmeiras pelo placar de 3 a 1 nesta segunda-feira (5) pela 13ª rodada do Brasileirão Feminino A1. No Allianz Parque, as autoras dos gols foram Djenifer, Belinha e Jheniffer pelo time visitante e Rosana pelo mandante.

As duas equipes entraram em campo sabendo que uma vitória deixaria muito próxima a classificação à segunda fase do campeonato, das quartas de final. Apenas três gols separavam paulistas e gaúchas na tabela, colocando o Alviverde na quinta posição e o Colorado na sexta, ambos com 24 pontos e sete vitórias.

Nas últimas cinco partidas, o Palmeiras somou duas vitórias e três empates, enquanto o Internacional teve três vitórias e duas derrotas. Pela última rodada, empate paulista com o Grêmio (0 a 0) e derrota gaúcha contra o Santos (2 a 0).

A partida já começou animada. Com apenas 16 segundos, Ottilia arrancou, invadiu a área, mas chutou para fora sozinha, perdendo ótima oportunidade de abrir o placar em tempo recorde a favor do Palmeiras. E o Internacional respondeu logo em seguida. Aos dois minutos, Byanca Brasil, artilheira da equipe, chegou na entrada da área pela direita, puxou para o meio e bateu bem, mas para fora. E só dava Inter, jogando no campo de ataque, construindo e finalizando.

O Alviverde tentava responder na velocidade, em arrancadas e rápidas trocas de passes. Aos 11, Rosana recebeu na entrada da área pela esquerda, finalizou, e Yasmim encaixou. Ottilia e Byanca eram bem acionadas e ativas em seus respectivos ataques. Até que, aos 16 minutos, Djenifer abriu o placar para as Coloradas em linda cobrança de falta perto da área, após Fabi ser derrubada em boa subida ao ataque.

Dois minutos depois, Carla Nunes finalizou pela direita para Yasmim defender sem dar rebote mais uma vez. O Colorado retomou a superioridade e presença no campo adversário, mas o jogo era aberto, lá e cá, com as duas equipes buscando o gol e os três pontos. Porém destacava-se a organização do time visitante, tanto nas chegadas ofensivas, quanto na marcação.

Aos 34, Camila cobrou falta pela ponta esquerda, a bola desviou na barreira, dificultou para Yasmim, mas a goleira ficou com ela. Na sequência, Byanca Brasil conseguiu lindo drible na adversária dentro da área, cruzou na cabeça de Rafa Travalão, porém ela não acertou o alvo para aquele que seria um belíssimo gol. Já aos 41, Angelina cobrou falta de muito longe direto para o gol, e Yasmim pegou sem dificuldade.

A equipe paulista voltou do intervalo sabendo que precisava reagir. Logo aos três minutos, Camila arriscou de muito longe pela esquerda e tirou tinta da trave de Yasmim. O time pressionava a saída de bola adversária e ocupava o campo de ataque. Mas quem fez as redes voltarem a balançar foi o Internacional. Aos nove, cobrança de escanteio pela esquerda, bate-rebate na área, Vivi não segurou, a bola continuou viva, e Belinha colocou para dentro, ampliando a vantagem.

Destaque, desde o primeiro tempo, para a colorada Fabi Simões, com muita qualidade e visão de jogo no ataque. E, aos 17, veio mais um. Vivi deu rebote em mais uma defesa, e Jheniffer, que veio do banco, aproveitou e garantiu o 3 a 0. Três minutos depois, Vitória respondeu batendo firme de dentro da área pela direita para a defesa de Yasmim, trabalhando bastante no jogo.

Mas o gol paulista veio. Na jogada seguinte, Isabela chutou de longe pela ponta direita, a bola parecia que ia sair por cima, mas tomou a direção do gol, bateu na trave, e Rosana apareceu livre na pequena área para concluir, diminuindo o placar para o Palmeiras. O ânimo foi renovado. Pouco depois, aos 25, Vitória, que entrou bem no segundo tempo, arriscou chute forte da direita novamente, ainda sem sucesso.

Em seguida, foi a vez de Djenifer tentar finalização centralizada de fora da área, mas Vivi defendeu sem susto em uma das poucas chegadas do Colorado a partir de então. A equipe gaúcha passou a apenas administrar seu placar favorável, enquanto o Alviverde tomava a iniciativa de quem precisava correr atrás do resultado. E o time da casa quase chegou ao segundo gol em duas oportunidades.

Aos 41, Vitória perdeu mandando por cima do travessão após Yasmim não segurar a bola. Quatro minutos depois, Carla Nunes também não diminuiu por muito pouco, atrapalhada pelo desvio da adversária. O jogo virou um verdadeiro ataque contra defesa, mas não teve jeito. Caiu a invencibilidade do Palmeiras de nove jogos, desde que retornou da paralisação pela pandemia, e o Internacional saiu vitorioso e mais perto de se classificar.

Classificação e próximos compromissos

Com a derrota em casa, o Palmeiras caiu para a sexta posição, mas ainda está vivo na disputa pela classificação. O próximo compromisso das Alviverdes é, novamente, em casa e um confronto direto contra o Flamengo no próximo domingo (11) às 15h30.

Já o Internacional, com a boa vitória como visitante, saltou para a terceira colocação, com 27 pontos. As Coloradas voltam a campo também no domingo (11) às 15h, quando recebem as meninas do Audax-SP.