Presidente do CSA confirma saída de Márcio Araújo para o Sport

No início da noite desta segunda-feira (5), o presidente do CSA, Rafael Tenório, informou que Márcio Araújo não faz mais parte do elenco do clube alagoano depois de receber uma proposta do Sport, o atleta conversou com a diretoria após o treino e acertou a saída, sem o pagamento da multa.

"Márcio está de saída. Não tem multa, e o jogador foi liberado para acertar com o Sport até dezembro de 2021. Levamos em consideração o caráter do jogador, a oportunidade para um atleta de 36 anos na Série A... Também não poderíamos propor uma renovação nessas condições", contou o mandatário.

Ainda que a confirmação e a liberação do atleta tenham sido feitas, o Sport ainda não se pronunciou oficialmente em relação ao caso. Faz parte da política do clube manter sigilo sobre as negociações até o desfecho.

Márcio Araújo foi contratado em fevereiro pelo CSA, depois de defender a Chapecoense, e virou capitão da equipe. Ele disputou 14 partidas e se valorizou.

O volante é 15º jogador a deixar o clube. Do início da temporada pra cá saíram: Jarro Pedroso, Gustavo Hebling, Luan, Jean Cléber, Caíque, Diego Maurício, Willian Rocha, Renatinho, Richard Franco, Alan Costa, Alecsandro, Netto, Bruno José e Gustavo Schutz.

Agora que não vai mais contar com Márcio, Rafael Tenório avisou que a diretoria do Azulão de Mutange voltou ao mercado para buscar a reposição imediata.

Ele disse que mais um volante, de 23 anos, e um atacante de velocidade chegam nesta terça-feira(6).

"Após exames, serão anunciados", disse o presidente do CSA.

Para a partida do CSA diante do Figueirense, nesta terça-feira (6), no Estádio Rei Pelé, em Maceió, às 19h (de Brasília), pela 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o técnico Mozart vai precisar buscar um substituto para Márcio Araújo.