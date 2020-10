Avaí encara Brasil de Pelotas em busca de afirmação na Série B

Avaí e Brasil de Pelotas irão se enfrentar nesta terça-feira (6) pela 14ª rodada do Brasileirão Série B 2020, na Ressacada, às 19h15. As duas equipes se encontram no meio da tabela e esperam vencer o jogo para encostar no G-4 da competição.

As equipes se enfrentaram 13 vezes ao longo da história, sendo três ao longo dos últimos dois anos. O Avaí leva vantagem, com seis vitórias, cinco empates e apenas duas vitórias do Xavante.

Avaí busca reconquistar sua torcida

O Avaí faz uma Série B muito irregular e não consegue manter uma boa sequência dentro da competição. A equipe catarinense conquistou 16 pontos, seis pontos abaixo do quarto colocado, o Paraná. Na rodada anterior, após duas vitórias seguidas, o Leão foi superado por 3 a 1 diante do CRB.

Geninho, técnico do Avaí, está sendo pressionado pela torcida do Leão, e sabe que irá precisar vencer o jogo para afastar a desconfiança. A boa notícia fica por conta do retorno do atacante Gastón Rodriguez a equipe titular. O artilheiro do time no ano estava suspenso na última rodada.

Provável escalação do Avaí: Frigeri; Iury, Rafael Pereira, Airton e João Lucas; Ralf, Jean Martim, Pedro Castro; Renatinho, Rildo e Gastón Rodriguez.

Xavante encara jejum

O Brasil de Pelotas vive situação parecida em relação ao Avaí. A equipe se encontra na 11ª colocação, uma abaixo do seu adversário nesta terça, com 15 pontos conquistados. A equipe xavante enfrenta sequência de três jogos sem vencer e foi superada pela Chapecoense pelo placar mínimo na última rodada, em casa.

O treinador Hemerson Maria sabe que uma vitória hoje pode ser determinante para reconquistar a confiança de seus atletas e retomar a caminhada rumo ao G-4.

Provável escalação do Brasil de Pelotas: Rafael Martins; Felipe, Lázaro, Heverton e Alex Ruan; Sousa, Bruno Matias; Gegê, Matheus Oliveira e Danilo Gomes; Luiz Henrique.