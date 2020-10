Após Ramon, Flamengo encaminha renovação com zagueiro Natan

O Flamengo confirmou hoje, em suas redes sociais, o novo acerto contratual com o lateral esquerdo Ramon. Alçado aos profissionais às pressas, em virtude do surto de Covid-19 no grupo principal de Domènec Torrent, o zagueiro Natan (19) deve ser a próxima prata do Ninho a ter uma extensão contratual.

As conversas estão em estágio avançado, e até o momento, dirigentes rubro-negros e a Brio - empresa que administra a carreira do defensor, estão próximas de um acerto.

Tudo indica que o plano de carreira que o Flamengo trabalha com suas promessas, deverá ser adotado com Natan também. O projeto é renovar por mais 5 temporadas, elevar o salário do jovem jogador e também sua multa rescisória, blindando assim, de sondagens nacionais e garantindo uma boa recompensa financeira caso saia para o exterior.

Destaque

Após estrear contra o Palmeiras, no Allianz Park, Natan se consolidou no time titular enquanto os principais zagueiros se recuperavam do vírus. Seguro e veloz, o jogador caiu nas graças do torcedor depois de atuar em alto nível diante do Independiente Del Valle e Athletico-PR.

Capitão no time de base, Natan tem contrato até o fim de 2021. Caso concretize o novo acerto, o jogador se juntará à Richard Rios e Ramon, os jovens garotos do Ninho que tiveram seus vínculos prorrogados.