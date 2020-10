Operário vence lanterna Oeste e se aproxima do G-4 da Série B

O Operário-PR venceu o Oeste por 1 a 0 nesta segunda-feira (5), na Arena Barueri. O duelo abriu a 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O gol da partida foi marcado por Clayton.

Fantasma na frente

A partida começou sem grandes chances para as equipes. O Operário teve uma cobrança de falta a seu favor aos oito minutos. Rafael Chorão mandou a bola na área e a defesa do Oeste afastou o perigo. Aos 15, os visitantes tiveram mais uma falta para bater e dessa vez o goleiro Luiz fez a defesa. Já aos 23veio a primeira grande chance do jogo, mais uma vez para o Fantasma. Alex Silva cruzou e Clayton chutou. Mas o arqueiro do Oeste salvou.

Aliás, foi do meia do Operário o gol que colocou a equipe a frente no placar. Assim sendo, aos 32, Marcelo tocou para Clayton, que, de primeira, mandou a bola para o fundo das redes. A fim de tentar o empate, aos 36, o Rubrão assustou com Mazinho. O meia avançou e chutou, mas o goleiro Thiago Braga fez a defesa.

Rubrão assusta, mas não evita nova derrota

Logo no primeiro minuto o Oeste quase deixou tudo igual. Já que Wellinton tocou para Mainho, que bateu para o gol. Mas o arqueiro do Operário salvou. Já aos oito , mais uma chance para os donos da casa. Após cobrança de escanteio, Éder Sciola cabeceou e Thiago Braga fez mais uma ótima defesa.

O Rubrão seguiu tendo as melhores chances na partida. Aos 29, Kauã arriscou de fora da área e o arqueiro do Fantasma mandou para escanteio. Na sequência, após a cobrança, Reniê fez o corte. O Operário tentou diminuir a pressão e, aos 33, foi ao ataque com Jefinho, que chutou e Luiz defendeu. Douglas Coutinho pegou o rebote, mas mandou pela linha de fundo. Os donos da casa seguiram na pressão, mas não evitaram mais uma derrota.

E agora?

Com o resultado, o Operário-PR chegou aos 21 pontos e agora é o sexto colocado e está a apensa um ponto do Paraná, última equipe na zona de classificação para a Série A. Ao passo que o Oeste acumula cinco derrotas seguidas e permanece na lanterna, com apenas seis pontos conquistados.

O próximo compromisso do Fantasma é contra o Confiança, na sexta-feira (9). O duelo será no Germano Krüger, às 16h30. Enquanto o Rubrão terá o Cruzeiro pela frente. A partida será na Arena Barueri, às 16h. Os confrontos são válidos pela 15ª rodada da Série B.