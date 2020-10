Pressionados por resultados, Bahia e Vasco se enfrentam precisando da vitória

Na noite desta quarta-feira (7), Bahia e Vasco entram em campo pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro 2020. Em campo, além dos três pontos, serão colocadas à prova os trabalhos de Ramón Menezes e Mano Menezes.

Os dois técnicos assumiram os clubes ainda este ano e já estão sofrendo pressão por resultados. Com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos, o Bahia está na porta do Z4, com 12 pontos, mesma pontuação de Coritiba, Red Bull Bragantino e Botafogo, que estão na zona de rebaixamento. O Vasco, por sua vez, não vem tendo bons desempenhos e não venceu nos últimos cinco jogos, somando Copa do Brasil e Brasileirão.

Na rodada passada, ambos os times saíram derrotados. O Bahia para o Sport, por 2 a 1, em casa. Já o Vasco, foi goleado pelo líder Atlético-MG, por 4 a 1, no Mineirão.

Desfalques e prováveis escalações

No Bahia, o técnico Mano Menezes deverá manter Gilberto no ataque mesmo com o jogador não atravessando um bom momento. Já no Vasco, o técnico Ramon Menezes deverá optar por Fellipe Bastos e Marcos Júnior nos lugares de Andrey e Benítez. Há ainda uma dúvida no setor defensivo, se o treinador optará pelo lado direito Yago Pikachu ou o zagueiro Miranda.

Para tentar mudar sua situação, o técnico Mano Menezes deve levar a campo um time formado por Douglas, Nino Paraíba, Ernando, Lucas Fonseca e Juninho Capixaba; Gregore, Elias e Ramires; Marco Antônio, Élber e Gilberto (Saldanha). No entanto, o treinador não poderá contar com o lateral João Pedro e o meia Rodriguinho.

Do outro lado, Ramón Menezes não terá à sua disposição: Andrey e Benítez, suspensos, além de Breno, Werley e Lucão. O time que deve ir a campo tem: Fernando Miguel; Miranda (Pikachu), Ricardo Graça, Leandro Castán e Henrique; Marcos Junior, Carlinhos e Fellipe Bastos; Vinícius, Talles Magno e Cano.

Hora e local

O duelo entre Bahia e Vasco é válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro 2020. A bola rola às 19h15 (de Brasília), no estádio de Pituaçu, em Salvador. Os três pontos valem, além de ascenção na tabela, uma rodada de tranquilidade para os treinadores.