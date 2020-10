Em segundo jogo de Lazaroni, Botafogo recebe Palmeiras pelo Brasileirão

Pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Botafogo encara o Palmeiras, nesta quarta-feira (6), às 21h30, no Nilton Santos.

A partida marcará o segundo jogo que Bruno Lazaroni está a frente da equipe carioca. Na última rodada do torneio nacional, o clube paulista venceu o Ceará por 2 a 1, enquanto o Glorioso ficou no 1 a 1 contra o Fluminense.

Botafogo perto da lanterna

O Fogão ocupa a 19ª colocação do Brasileirão. O time carioca, em 13 partidas disputadas, tem um aproveitamento de 30,8% e 12 pontos. Após a derrota para o Bahia, em conversas com a diretoria alvinegra, Paulo Autuori foi demitido do cargo. Com esta demissão, Bruno Lazaroni, filho de Sebastião Lazaroni, foi efetivado como o treinador principal.

O técnico estreante terá dois desfalques e três retornos para a partida. Gatito não está no Rio de Janeiro, pois está na seleção do Paraguai, enquanto o jovem Davi Araújo também não está apto. Apesar disso, Honda (recuperado de lesão), o lateral direito Gustavo Cascardo e o atacante Kelvin (novas contratações já regularizadas) serão as novidades para esta noite.

Provável escalação do Botafogo: Diego Cavalieri; Kevin, Marcelo Benevenuto, Kanu e Victor Luis; Rafael Foster, Caio Alexandre e Honda (Rentería); Kalou, Rhuan e Matheus Babi.

Palmeiras em crescente

O Palestra, seja no Brasileirão ou na Libertadores, vem obtendo bons resultados. Apesar de um rendimento pouco empolgante, no torneio nacional a equipe se encontra na terceira colocação, com um aproveitamento de 61,1% e 22 pontos. O clube paulista, campeão brasileiro em 2018, está na “caça” do Atlético-MG, líder do torneio.

Vanderlei Luxemburgo terá cinco ausências para este duelo. Dois jogadores estão se recuperando de problemas físicos, sendo eles: Luiz Adriano e Esteves. Além disso, Gabriel Menino, Viña e Gustavo Gómez estão em suas respectivas seleções, para a disputa das Eliminatórias.

Provável escalação do Palmeiras: Jailson; Marcos Rocha, Felipe Melo, Luan e Renan; Patrick de Paula, Bruno Henrique (Zé Rafael) e Raphael Veiga; Rony, Wesley e Willian.

Arbitragem

Rodolpho Toski Marques apita o confronto entre Botafogo e Palmeiras nesta quarta-feira, com auxílio de Bruno Boschilia e Sidmar dos Santos Meurer. Rafael Traci é o responsável pelo VAR (Árbitro de Vídeo).