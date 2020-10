Chapecoense anuncia rescisão de contrato com Rone; atacante deve atuar no CSA

O atacante Rone está a caminho de Maceió para defender o CSA para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. A Chapecoense anunciou nesta quarta-feira(7), a rescisão de contrato com o jogador de 25 anos, que chegou ao Verdão do Oeste em março após fazer boas partidas e se destacar pelo Cascavel-PR, no Campeonato Paranaense.

A Chape manteve os 10% dos direitos econômicos do atacante para futuras negociações.

Rone disputou seis jogos pela Chapecoense (três pelo Catarinense e outros três pela Série B) e nenhum gol marcado. Porém, ele coloca no currículo o título estadual conquistado com o clube.

Rone vai realizar exames médicos no Azulão de Mutange antes da assinatura de contrato que deve ser até o fim da Série B.

Confira a nota oficial da Chapecoense:

"A Associação Chapecoense de Futebol comunica, de maneira oficial, a rescisão contratual com o atacante Rone. O Verdão aceitou o pedido do atleta ex em comum acordo, rescindiu o contrato. Em nome da diretoria verde e branca, a Chapecoense agradece o profissional e deseja sucesso no compromisso futuro."