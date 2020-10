Pressionado, Corinthians recebe embalado, mas desfalcado Santos

Em situações opostas na competição, o Corinthians recebe o Santos, nesta quarta-feira (7), na Neo Química Arena, em Itaquera, às 19h(de Brasília), pela 14ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

O Timão vive uma enorme pressão por resultados e com 14 pontos e na 14ªposicção,precisa de uma vitória para fugir no z4. Já o Peixe, com 20 pontos e na sexta posição na tabela, quer uma vaga no G4 da competição e a primeira vitória em clássicos nesta temporada.

Só a vitória importa!

Um dia antes do clássico diante do Santos, o Corinthians teve de conviver com o protesto da torcida no CT exigindo um treinador e bons resultados, já que a equipe está há dois pontos da zona de rebaixamento, e já são três jogos sem vencer. Além disso, a torcida cobrou o desempenho de alguns atletas, como Cássio, Fagner e Luan.

O Timão entra em campo com dois desfalques certos, Otero e Cantillo, que foram convocados por suas seleções nacionais. Cazares e Ramiro, respectivamente devem ser os substitutos para a partida.

No último treino antes do jogo, o técnico interino Dyego Coelho, fez um trabalho tático para definir o time, além disso comandou uma atividade de organização defensiva, um coletivo para regular os movimentos de ataque e alguns lances de bola parada.

“Se um time almeja chegar lá na frente não pode oscilar em casa. Se pegar os pontos que teríamos de ter feito em casa, estaríamos entre os primeiros na tavela. Temos de melhorar isso. Não é faltar com respeito aos adversários, mas de tivesse 30 mil ou 40 mil nestes jogos que empatamos, poderíamos ter ganho. Já aconteceu muitas vezes", destacou o goleiro Cássio.

Provável escalação do Corinthians: Cássio; Fagner, Gil, Danilo Avelar e Lucas Piton; Gabriel, Ramiro, Cazares, Luan e Léo Natel; Jô. Técnico: Dyego Coelho.

Santos quer manter boa fase, mesmo com desfalques

Embalado após a vitória diante do Goiás, no último domingo(4), o Santos tem mais um desafio pela frente, o clássico diante do Corinthians. O Alvinegro Praiano ainda não venceu nenhum clássico nesta temporada e pra piorar ainda mais a situação, tem vários desfalques para partida.

Além do técnico Cuca, suspenso, o Peixe não contará com Soteldo, na seleção da Venezuela, Arthur Gomes, expulso na última partida, e com o artilheiro Marinho, que tem um desconforto na coxa esquerda. Sem contar Carlos Sánchez e Raniel.

No último treino, o treinador também não contou com Alison e Lucas Veríssimo, ambos com problemas físicos e devem aumentar o número de ausências para o clássico.

“A gente sempre pensa em vencer, dentro ou fora de casa. Professor sempre pede para buscarmos o resultado. Vamos propor, jogar na casa do adversário. E vamos assim contra o Corinthians, pensando em atacar. E​​ assim podemos conquistar coisas boas”, disse o volante Jobson.

Provável escalação do Santos: João Paulo; Pará, Alex Nascimento, Luan Peres e Felipe Jonantan; Jobson, Diego Pituca e Jean Mota; Madson, Kaio Jorge e Lucas Braga. Técnico (auxiliar): Cuquinha.