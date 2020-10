Com direito a 'lei do ex', CSA passa bem pelo Figueirense e salta na classificação

Em confronto direto para fugir do Z-4, o CSA recebeu o Figueirense, no Estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Azulão fez valer o mando de campo, foi melhor na partida e venceu o Furacão por 3 a 0. Os gols da partida foram marcados por Paulo Sérgio, Nadson e Pedro Lucas nesta terça-feira (6).

Domínio do Azulão

O CSA dominou o primeiro tempo da partida. Criou, apertou e foi preciso nas conclusões.p Logo aos 17 minutos, o Figueirense tentou uma tabela, mas acabou perdendo a bola. O Azulão apostava nos contra-ataques e em um deles, Matheus Neris derrubou Nadson na área. Pênalti para o Azulão. Na cobrança, Paulo Sérgio cobrou com perfeição e colocou o time alagoano na frente.

O Alvinegro seguia perdido em campo, não conseguia criar jogadas e ainda viu o Azulão aumentar a vantagem aos 27 minutos. Nadson dominou a bola, girou em cima de Marquinho e chutou com categoria para o gol. O primeiro gol do camisa 8 no clube alagoano.

Aos 32, novamente o CSA levou perigo. Após cobrança de falta de Rafinha, Rodolfo Castro deixou a bola escapar e, o zagueiro Luciano Castán quase marca. Mas a defesa do Figueirense conseguiu recuperar e afastar a bola.

Ataque vai bem e Azulão amplia

Logo após o intervalo, os jogadores do Figueirense pediram pênalti após bate e rebate na área envolvendo Geovane. O árbitro que estava perto do lance, mandou seguir. Aos 11 minutos, o CSA voltou a levar perigo à defesa catarinense. Paulo Sérgio ajeitou bem a bola para Rodrigo Pimpão, que chutou para o gol, mas passou por cima da meta.

O Azulão seguiu arriscando e aos 39, Pedro Lucas, ex-Figueira, entrou na área, deu tapa por cima com a ponta do pé para ampliar a vantagem do Azulão de Mutange.

Classificação e próximos jogos

Com a vitória o Azulão subiu para a 12ª posição na tabela, com 16 pontos. Já o Alvinegro, com 13 pontos, segue flertando com o z4 e ocupa a 16ª posição.

No próximo sábado(10), o CSA recebe o Paraná, às 18h30, novamente no estádio Rei Pelé. Já o Figueirense volta a campo na sexta-feira (9), diante da Chapecoense, as 16h.