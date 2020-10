Na parte de cima, Flamengo e Sport fazem duelo de rubro-negros no Brasileirão

Retomando a boa fase, Flamengo e Sport se enfrentam nesta quarta-feira (07) no Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, às 16h (de Brasília) pela rodada 14 do Campeonato Brasileiro 2020. A equipe carioca se recuperou muito bem do vexame na Libertadores frente ao Del Valle, e está há quatro partidas sem perder, tendo vencido três desses jogos e encaminhando sua classificação no torneio internacional.

Os pernambucanos, tendo apenas a disputa do Brasileirão, veem de uma sequência de três vitórias, e no comando de Jair Ventura, saiu da zona de rebaixamento para o G-6.

Mesmo na parte de cima da tabela, o início de temporada das equipes foi muito diferente. O Flamengo embalado por conta das suas conquistas no ano anterior, retomou a rotina de títulos levantando as Taças da Recopa do Brasil e Sul-Americana, além da Taça Guanabara e Campeonato Carioca.

Já o Sport, vinha da Série B após descenso decretado na última rodada do Campeonato Brasileiro passado, e no pernambucana a equipe foi muito mal, que além de não ter chegado às finais teve que lutar para não ser rebaixada.

Além do reencontro entre o técnico Jair Ventura e a equipe da Gávea, assim como na semifinal da Copa do Brasil de 2017 e 2018, contra Botafogo e Corinthians, respectivamente, o Sport tem um tabu a quebrar. O Leão da Ilha não vence o Flamengo no Maracanã há incríveis 20 anos, e 10 jogos. A última derrota foi no Brasileiro de 2000, e desde então são sete vitórias e três empates.

Flamengo tem a volta de Dome, mas inúmeros desfalques

O técnico Domènec Torrent volta ao comando da equipe rubro-negra a beira do gramado, após se recuperar da Covid-19. Todavia, o Flamengo volta a ter desfalques muito importantes, como Arrascaeta, Everton Ribeiro e Rodrigo Caio, que vão jogar as Eliminatórias, e permanece sem Gabigol e Diego Alves, que ainda não está 100%.

O lateral Isla também foi convocado, mas não poderá atuar pela Seleção do Chile pois seu exame deu positivo.

A solução do técnico Catalão é avançar Gerson para o setor de criação junto ao meia atacante Diego, para assim voltar a colocar Thiago Maia na equipe titular junto a William Arão como dupla de volantes na marcação.

A defesa segue uma incógnita, se continua os jovens Noga e Natan, ou se algum dos reservas, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Thuler irão atuar. No gol, Diego Alves segue fora por não estar totalmente recuperado, e Hugo permanece. Pedro Rocha pode voltar a ser relacionado, após se recuperar da lesão.

Provável escalação do Flamengo: Hugo, Matheuzinho (Isla), Noga (Gustavo Henrique), Natan e Filipe Luís; Arão, Thiago Maia, Diego, Gerson, Bruno Henrique e Pedro.

Desfalques: Everton Ribeiro, Rodrigo Caio e Arrascaeta (convocados). Gabigol e João Lucas (lesão).

Pendurados: Diego e Filipe Luís

Sport embalado, e com força máxima

O Leão não tem nenhum desfalque para o jogo, ou melhor, o duelo contra o Flamengo, como destaca o volante Marcão: "Vamos para gladiar com eles". A única preocupação era com Thiago Neves, após ser substituído contra o Bahia, no último domingo, se queixando de dores na coxa direita.

O meia-atacante passou por uma reavaliação com o departamento médico do clube na terça-feira, e retornou aos treinos no Rio de Janeiro. Além da volta do recém contratado, o técnico Jair Ventura poderá contar com o atacante Rogério, que ficou fora da partida anterior porque está emprestado pelo rival da ocasião, o tricolor baiano.

Mesmo com pouco tempo na Ilha do Retiro, Thiago Neves caiu nas graças do torcedor rubro negro e logo que chegou já conquistou a confiança e a titularidade da equipe, e já tem uma assistência pelo Sport. O jogador, inclusive reencontra o Flamengo, a quem foi atleta em 2011, e que nutre enorme rivalidade por provocações vestindo a camisa do Fluminense.

Provável escalação do Sport: Luan Polli; Sander, Adryelson, Maidana, Patric; Marcão, Ricardinho, Thiago Neves; Lucas Mugni, Marquinhos e Hernane.

Desfalques: Raul Prata (transição), Betinho (procedimento cardíaco) e Alê Santos (desequilíbrio muscular).

Pendurados: Luan Polli, Maidana, Ronaldo Henrique e Hernane

Arbitragem

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Assistente 1: Jean Marcio dos Santos (RN)

Assistente 2: Vinicius Melo de Lima (RN)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

Onde assistir Flamengo x Sport AO VIVO?

É possível assistir ao confronto pelo canal SporTV e no Premiere na TV por assinatura. A VAVEL Brasil acompanha e transmite em Tempo Real, minuto a minuto.