Fortaleza recebe Atlético MG na busca para manter sequência sem derrotas

Nesta quarta-feira (07) o Fortaleza recebe o Atlético-MG na arena Castelão as 21h30 em partida válida pela 14° rodada do campeonato brasileiro. Enquanto o leão vem de empate sem gols com o Atlético-GO, o galo goleou o Vasco e abriu grande vantagem na ponta da tabela.

O Fortaleza chega para a partida com uma invencibilidade de seis partidas e ocupa a 10° colocação. O Atlético-MG chega com uma sequência de quatro vitórias consecutivas e ocupa a primeira colocação com cinco pontos de vantagem e um jogo a menos que o segundo colocado.

Após mudanças na última partida, Ceni deve jogar com equipe mais tradicional

Na última rodada o treinador Rogério Ceni promoveu mudanças na equipe do leão. Provavelmente o treinador vai voltar com uma equipe mais tradicional na partida de hoje jogando na formação 4-2-4 com um centro avante de referência, com isso Wellington Paulista deve retornar à equipe.

Outra possível mudança no leão deve acontecer no setor defensivo. Jackson vai assumir a vaga de Roger Carvalho.

Provável Escalação: Felipe Alves; Tinga, Paulão, Roger Carvalho, Carlinhos; Felipe, Juninho, David; Romarinho, Osvaldo e Wellington Paulista.

Desfalques: Quintero que está suspenso e Bruno Melo que se recupera de uma concussão

Quintero que está suspenso e Bruno Melo que se recupera de uma concussão Pendurados: Bruno Melo, David, Jackson, Juninho, Osvaldo, Paulão e Romarinho.

Sampaoli promove mudanças conforme os desfalques de convocações

O galo chega na partida de hoje com um total de três desfalques, Junior Alonso, Franco e Savarino, ambos convocados para jogar as eliminatórias. Essa vai ser a primeira partida do Atlético sem o zagueiro Junior Alonso que além de ter sido convocado está suspenso. Igor Rabello deve assumir a posição para fazer dupla com Réver.

Com a ausência de Franco, Allan deve retornar a equipe e a vaga para o lugar de Savarino será disputada por Marrony e Marquinhos.