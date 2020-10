Em má fase, lanterna Goiás recebe Fluminense em busca de reabilitação

O Goiás recebe o Fluminense nesta quarta-feira (7), na Serrinha, às 20h30 (horário de Brasília). A saber, o duelo é válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto o Tricolor está na parte de cima da tabela e mira o G-4, o Esmeraldino é o lanterna da competição.

Ao todo, foram 56 jogos entre as equipes, com vantagem para o Tricolor. Já que são 23 vitórias, contra 19 do Esmeraldino. Além disso, foram 14 empates.

O último duelo ocorreu em 22 de setembro de 2019, no Serra Dourada, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Goiás venceu por 3 a 0. Assim sendo, Michael, Rafael Vaz e Yago Felipe marcaram os gols. Aliás, curiosamente, o último atualmente defende o clube carioca.

Goiás tem desfalques por suspensão e lesão

O Esmeraldino é o lanterna da competição, com apenas nove pontos. No entanto, a equipe possui três jogos a menos. Nas últimas cinco partidas disputadas, venceu apenas uma, 1 a 0 diante do Internacional. E na última rodada, perdeu para o Santos por 3 a 2.

Entre suspensões e lesões, o técnico Enderson Moreira terá pelo menos três desfalques. O zagueiro David Duarte foi expulso na última partida e cumpre suspensão automática. Já Daniel Bessa e Sandro receberam o terceiro amarelo e estão fora.

Aliás, o volante também tem uma lesão muscular na coxa direta. O atacante Keko, com a mesma lesão na coxa, completa a lista de baixas. Na zaga, o treinador deve optar por Heron. E o trio de ataque tem Victor Andrade, Vinicius e Rafael Moura. Os dois primeiros marcaram na derrota para o Santos.

A provável escalação é: Tadeu; Edilson, Fábio Sanches, Heron e Jefferson (Caju); Breno, Ratinho e Ignacio Jara; Victor Andrade, Rafael Moura e Vinícius.

Fluminense ainda não poderá contar com jogadores que testaram positivo para Covid-19

O Tricolor é oitavo colocado, com 18 pontos. A equipe busca vaga no G4. No entanto, não vem mantendo uma regularidade. Posto que, nos últimos jogos, vinha alternando entre derrotas e vitórias. Na última rodada, ficou no empate em 1 x 1 com o Botafogo.

Mesmo já recuperados da Covid-19, os nove atletas que testaram positivo seguem fora. Já que participaram apenas de dois treinos e a comissão técnica decidiu não relacioná-los. São eles: André, Calegari, Marcos Paulo, Martinelli, Miguel, Luan, Luccas Claro, Luiz Henrique e Nascimento.

Ganso, que testou positivo alguns dias depois, segue isolado. O técnico Odair Hellmann também não terá Michel Araújo e Matheus Ferraz. O meia recebeu o terceiro amarelo o zagueiro sentiu um desconforto muscular. Seus substitutos devem ser, respectivamente, Yago Felipe e Digão.

A provável escalação é: Muriel, Igor Julião, Digão, Nino e Danilo Barcelos; Hudson, Dodi e Nenê; Yago, Pacheco e Fred.

Arbitragem

O árbitro Luiz Flávio de Oliveira comanda a partida. Seus auxiliares serão Danilo Ricardo Simon Manis e Evandro de Melo Lima. O responsável pelo árbitro de vídeo será José Cláudio Rocha Filho.