Para saírem do sufoco, Grêmio e Coritiba se enfrentam em Porto Alegre

Na noite desta quarta-feira (7), o Grêmio enfrenta o Coritiba, às 19h15, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Grêmio, de Renato Gaúcho, está na 15ª posição da tabela com 14 pontos, enquanto o Coritiba, de Jorginho, está na 17ª posição com 12 pontos. As duas equipes empataram as suas partidas na rodada anterior e precisam somar bastante pontos para subir na tabela.

O retrospecto entre as equipes é favorável ao Grêmio, que em 71 partidas, venceu 37 vezes, empatou 15 e perdeu 19 vezes. Apesar do resultado, a situação na temporada 2020 é bastante similar, haja vista que a vitória é crucial para os dois times poderem acumularem pontos suficientes para sair da zona de rebaixamento.

Problemas para Renato

O Tricolor Gaúcho terá mais um desfalque para esta partida, ao lado de Geromel, Kannemann e Jean Pyerre, Alisson é a mais nova baixa da equipe de Renato Gaúcho. Com dores musculares, o atleta foi preservado para descansar. Robinho e Ferreira são os cotados para substituí-lo. Lucas Silva, Matheus Henrique e Diego Souza estão pendurados.

Provável escalação do Grêmio: Vanderlei; Orejuela (Victor Ferraz), Paulo Miranda, David Braz e Diogo Barbosa; Lucas Silva, Maicon (Darlan), Matheus Henrique, Robinho (Luiz Fernando) e Pepê; Diego Souza.

AMANHÃ É #DiaDeGrêmio no #Brasileirão2020!



Pela décima quarta rodada, enfrentaremos o Coritiba, na Arena, a partir das 19h15.



Acompanhe todos os lances do jogo pela @GremioRadio! Sintonize na 90.3FM, a transmissão de gremista para gremista!



💪🏽⚽🇪🇪 #GRExCFC #VamosTricolor pic.twitter.com/sb1ktWwYnZ — Grêmio FBPA (@Gremio) October 6, 2020

Dúvidas no ataque

Para o lado do Coritiba, o técnico Jorginho não poderá contar ainda com o atacante Ricardo Oliveira, pois o mesmo pediu para melhorar ainda as condições físicas antes da estreia. A previsão é de que ele jogue contra o Fortaleza, no sábado.

Por este motivo, o ataque deve ser formado por Robson e Pablo Thomaz, no entanto, a dúvida ainda segue se o Neílton será usado por Jorginho logo no início do jogo ou se seguirá com Guilherme Biro. Na lateral-direita, Natanael volta ao time depois de cumprir suspensão.

Provável escalação do Coritiba: Wilson; Jonathan, Rodolfo Filemon, Sabino e William Matheus; Matheus Sales, Hugo Moura, Ramón Martínez e Gabriel; Guilherme Biro e Robson.

Arbitragem da partida

Árbitro:Ramon Abatti Abel (SC).

Assistentes: Alex dos Santos e Johnny Barros de Oliveira (SC).

VAR: Pathrice Corrêa Maia (RJ).