João Carlos comemora excelente fase do Cuiabá e projeta acesso inédito à elite

Titular do Cuiabá, o goleiro João Carlos, com passagens pela Ponte Preta, CRB e CSA, destacou o ótimo momento que vive com a camisa do clube em 2020. Segundo o jogador, sua meta é continuar melhorando seu rendimento em campo para ajudar o Dourado a conquistar seus objetivos na atual temporada.

"Estou muito feliz com tudo que vem acontecendo comigo desde que cheguei ao Cuiabá. Esse segundo semestre tem sido muito bom para mim individualmente e para o grupo. Vou me dedicar ao máximo para melhorar ainda mais meu rendimento em campo com a camisa do clube. Esse é o meu objetivo", afirmou.

Segundo o atleta, o Dourado vai com tudo para conquistar o acesso esse ano.

"Vamos continuar nos dedicando ao máximo para que possamos conquistar nossas metas em 2020. Temos que continuar nos empenhando para brigarmos pelo acesso esse ano", falou.