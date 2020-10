Eduardo Barroca é anunciado como novo técnico do Vitória

Menos de 24 horas após a demissão de Bruno Pivetti, o Vitória contrata um novo treinador. Trata-se de Eduardo Barroca. O acerto aconteceu na tarde desta quarta-feira (07).

Barroca será apresentado nesta quinta-feira (08) e vai iniciar os trabalhos para o jogo contra o Avaí no próximo sábado no Barradão.

A carreira de Eduardo Barroca é nova no futebol brasileiro. Ele começou em 2016 como técnico das divisões de base do Botafogo e logo ganhou notoriedade e assumiu a equipe profissional no ano seguinte. Em 2018 subiu o Atlético-GO para a primeira divisão e no ano seguinte assumiu o Coritiba.

Barroca vem com uma dura missão de recuperar o futebol do Vitória, que não vence há três partidas e agora ocupa a décima colocação do Campeonato Brasileiro da Série B.