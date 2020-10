Goleiro Kozlinski avalia derrota do Atlético-GO para São Paulo: "Equipe toda foi muito abaixo"

Pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Atlético-GO foi derrotado para o São Paulo pelo placar de 3 a 0. Os gols da equipe mandante foram marcados pelo Brenner (duas vezes) e Gabriel Sara. Vale destacar que esta partida marcou o reencontro de Vágner Mancini, que trabalhou como interino do Tricolor Paulista no ano passado.

Após a partida, Kozlinski concedeu entrevista ao Premiere. O goleiro do Dragão lamentou a derrota fora de casa, dizendo que o planejamento “ficou no papel”. Além disso, o atleta, em nome da equipe, pediu desculpas à torcida rubro-negra por conta da má atuação desta noite.

"Acho que a estratégia que a gente planejou para o jogo não conseguimos colocar em prática. A equipe toda foi muito abaixo. Esperamos melhorar para o próximo jogo. Pedir desculpas para o torcedor pela partida que fizemos", disse o jogador à emissora.

Maurício Kozlinski foi contratado pelo Atlético Goianiense no ano de 2018. O goleiro foi importante para a classificação do clube goiano para a divisão de elite deste ano. Além disso, com a camisa do clube, disputou um total de 61 partidas.

Vale destacar que Kozlinski foi titular nesta noite por conta da ausência de Jean. O goleiro titular do Dragão não estava apto para jogar contra o São Paulo, clube que pertence até 2022.

A próxima partida do Atlético-GO será neste domingo (11), às 18h15, contra o Red Bull Bragantino. O jogo, válido pela 15ª rodada do Brasileirão, ocorrerá no Estádio Olímpico Monumental.