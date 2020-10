Sampaoli diz que 'faltou inteligência' na derrota do Atlético-MG para Fortaleza

O Atlético-MG foi superado pelo Fortaleza pelo placar de 2 a 1, no Castelão, em jogo válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. David e Bruno Melo marcaram para o Tricolor do Pici, Sasha fez o de honra da equipe mineira. Com esse resultado, o Atlético continua na liderança da competição, mas vê o Flamengo se aproximar.

O Galo teve um jogador a mais desde os 38 da primeira etapa, quando o volante Felipe recebeu o segundo amarelo e foi expulso de campo. O Atlético foi para a segunda etapa com 1 a 1 no marcador e teve um tempo inteiro para se aproveitar da vantagem, mas não conseguiu.

Explicações

O treinador do Galo, Jorge Sampaoli, salientou que faltou criatividade a sua equipe para furar a defesa do Fortaleza, que se fechou bastante no segundo tempo:

“Lamentavelmente, nos faltou criatividade coletiva e individual para quebrar essa defesa tão baixa. Sem dúvidas, nos faltou inteligência, nível, eliminar as zonas defensivas. Ter mais chances. Havia muita gente, muito trânsito na área rival e foi muito complexo para a gente a partida, mais no segundo tempo do que no primeiro”, explicou o treinador.

A equipe mineira entrou em campo com um time bem alternativo. A linha de zaga, por exemplo, só contava com Réver entre os titulares. Junior Alonso foi convocado para a seleção paraguaia e foi substituído por Bueno, Guga deu lugar a Mariano e Guilherme Arana jogou mais avançado, com Fábio Santos atuando pela esquerda. Mas apesar disso, a defesa foi o menor dos problemas na visão de Sampaoli:

“O problema foi muito mais ofensivo do que defensivamente. Enfrentamos uma equipe que ficou praticamente o jogo todo na sua área. E isso nos deu poucas jogadas. Acabamos perdendo uma partida que poderíamos ganhar, faltou para a gente poderio ofensivo”, afirmou o treinador.

Já o zagueiro Réver parabenizou o Fortaleza pela partida e demonstrou já estar com a cabeça no próximo jogo:

"O estádio era pra estar vazio, mas a gente vê que na maioria das vezes está cheio, tem uma certa pressão. O espetáculo foi bonito. Mesmo com algumas dificuldades, temos que parabenizar a equipe do Fortaleza, bem treinada, conseguiu uma bela vitória. Agora é focar no próximo jogo, em casa, que a gente possa vencer. A gente poderia sair com um resultado melhor. Não entendemos bem o segundo tempo, com um homem a mais. Acabamos perdendo. Agora é pensar no jogo de sábado, em busca da vitória", disse o capitão atleticano.

Classificação e próximos compromissos

Apesar da derrota, o Galo continua na liderança do Brasileirão com 27 pontos, três a frente do Flamengo. A equipe mineira irá enfrentar o Goiás no próximo sábado (10), às 21h, no Independência. O Fortaleza assumiu a nona colocação, com 20 pontos somados. O Tricolor enfrenta o Coritiba, também no sábado (10), às 19h, no Couto Pereira.