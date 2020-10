Fagner vê evolução do Corinthians no empate contra Santos: "Vem aos poucos"

O Corinthians recebeu o Santos nesta quarta-feira (7), em partida válida pela 14ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena. O Timão saiu atrás no placar, mas conseguiu buscar o empate em 1 a 1. Após a partida, o lateral-direito Fagner comentou a atuação da equipe.

A equipe comandada por Dyego Coelho fez novamente um primeiro tempo muito abaixo do esperado, mas conseguiu buscar a igualdade antes do intervalo. No segundo tempo após algumas alterações, o Corinthians foi melhor, mas não conseguiu balançar as redes.

"Tenho certeza que não iniciamos como queríamos, tomamos gol cedo, mas aí depois disso agredimos mais, jogamos, com bola no chão. Tivemos ajustes no intervalo, pressionamos, tivemos bastante a posse de bola, faltou paciência no último terço para concluir. Vital fez aquela boa jogada, mas faltou um pouco de paciência. Agora é ter paciência, trabalhar e buscar a evolução, que vem aos poucos", analisou Fagner em entrevista ao Premiere.

Na última terça-feira (6), Fagner foi um dos alvos do protesto da torcida sobre a situação e seu momento pessoal. O jogador preferiu evitar falar sobre, mas ressaltou que precisa buscar uma evolução.

"Eu prefiro não opinar sobre isso(se é esse o momento para protestos), só continuar trabalhando, minha confiança é a mesma de deixar a família para trabalhar, buscar uma evolução, para ajudar o Corinthians da melhor forma possível", pontuou o lateral.

Com 15 pontos e na 13ª posição na tabela de classificação, o Timão ainda encontra-se muito perto da zona de rebaixamento.

O Corinthians volta a entrar em campo no próximo domingo(11), às 20h30 (de Brasília), diante do Ceará, na Arena Castelão, pela 15ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.