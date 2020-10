Volante do Coritiba, Nathan Silva lamenta derrota: "Tentamos pressionar"

No início da noite desta quarta-feira (7), Grêmio e Coritiba se enfrentaram na Arena do Grêmio pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, e o clube gaúcho se deu melhor, vencendo por 2 a 1, com gols de Luiz Fernando e David Braz. Pelo lado do alviverde paranaense, Nathan Silva marcou.

Após a partida, o autor do gol Nathan lamentou a derrota, mas afirmou que não faltou entrega dos jogadores.

"Levamos gols cedo, dificultou bastante. Lutamos, deixamos tudo em campo. Até tentamos pressionar".

Já o técnico Jorginho explicou a mudança de Biro por Giovanni Augusto. O atleta, que jogou como lateral, não gostou da substituição e até chorou.

"A gente conversou. Ele e Luiz Henrique estão treinando de lateral. A gente queria que o William tivesse mais liberdade para jogar nas costas do Ferraz. Como tomamos gols cedo, fizemos a troca. A saída não teve indisciplina. É um jogador humilde, de luta, e até preservei ele".

Com a derrota, o Coritiba chega à 18a colocação do Brasileirão, com 12 pontos conquistados. Na próxima rodada, o clube comandado por Jorginho enfrentará o Fortaleza, jogando em casa, neste sábado (10), às 19:00.