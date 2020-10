Após vitória sobre Sport, Domènec Torrent elogia Pedro: "Está nos ajudando muito"

No duelo entre rubro-negros na parte de cima da tabela, o Flamengo venceu o Sport, na noite desta quarta-feira (7), por 3 a 0 no Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, em partida válida pela décima quarta rodada do Campeonato Brasileiro 2020. Com gols de Pedro, duas vezes; e um do zagueiro Gustavo Henrique de cabeça, a equipe da Gávea conquistou os três pontos e subiu para o segundo lugar.

No intervalo da partida, enquanto estava 0 a 0, o técnico Domènec Torrent contou a conversa que teve com os jogadores para motiva-los.

"Falamos que teríamos que jogar pelos lados. No primeiro tempo jogávamos muito lentamente e jogamos por dentro. Os espaços estavam por fora. Comentamos isso, que tínhamos que atacar muito mais rápido e por fora. Isso foi o que falamos no intervalo. Não ganhamos só porque falamos isso, mas porque também mudamos tecnicamente"

Dome, rasgou elogios ao atacante Pedro que vive ótima fase e marcou dois dos três gols do Flamengo na vitória frente ao Sport. O atacante marca sequencialmente há cinco jogos.

"Não só finaliza bem, ele traz coisas importantes. Quando temos problemas, pode lançar para ele. Muito importante isso. Estamos contentes, especialmente com o Pedro. Ele, como todos, precisava melhorar fisicamente e agora está ajudando muito."

Sobre Gerson e sobre a versatilidade do volante, que hoje atuou mais avançado, o técnico elogiou o jogador e afirmou que pode testa-lo em diversas posições dentro do seu esquema tático.

"Muito importante. Temos vários como o Gerson que podem jogar em distintas posições. Mas o Gerson jogou de extremo direito, esquerdo, de 10... tem muito futuro, é jovem. Estamos encantados com ele. Sempre está pronto para jogar em qualquer posição. Para mim ele melhorou muito fisicamente também. Mas temos outros jogadores que podem fazer isso."

Flamengo com Domènec

O comandante catalão falou sobre a evolução da equipe, e afirmou que a equipe irá continuar a trabalha para seguir melhorando: "Eu disse que precisávamos de tempo. Melhoramos fisicamente, jogamos melhor no segundo tempo do que no primeiro. Todos os times precisam disso. Não é como ligar e desligar a luz. Vamos trabalhar duro. Podemos e devemos jogar melhor."

Sobre o estágio do seu trabalho frente ao Flamengo, ele relembrou do vexame no Equador, mas destacou a competitividade e o compromisso dos jogadores na competição em que o clube é o atual campeão.

"Cada dia estamos melhores, mas é preciso compreender o que aconteceu no Equador (derrota para o Del Valle por 5 a 0). Jogamos com seis ou sete positivos (para Covid). Eu fui positivo e sei como é, fiquei muito cansado. Não sei como conseguiram. Mas vamos para cima todos juntos. O Flamengo nunca desiste. Quando se fala na Europa nesse clubes, todos reconhecem a grandeza. Estou muito contente."

Próximos Compromissos

"O clássico é muito importante, mas o principal são os três pontos. Vamos pensar em como fazer para vencer a partida, que sabemos ser muito importante para os torcedores. Tentaremos fazer nosso melhor. Vamos analisar o adversário e ver como podemos fazer para jogar melhor", disse Dome.

O Flamengo volta há campo no sábado (10), contra o Vasco, em São Januário, às 17h (Brasília), pela rodada 15 do Campeonato Brasileiro. A equipe ocupa a segunda posição com 24 pontos, vencendo sete jogos. Já o Sport recebe o Botafogo, na Ilha do Retiro, no domingo (11), às 18h15, também pela rodada 15 do Brasileirão. O Leão caiu para oitavo, com 20 pontos e seis vitórias até aqui.