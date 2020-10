Com um a menos, Fortaleza supera líder Atlético-MG e segue na busca pelo G-6

Na noite desta quarta-feira (7), o Fortaleza surpreendeu e venceu o Atlético-MG por 2 a 1 na arena Castelão. Mesmo com um a menos desde o primeiro tempo e domínio do Galo, a equipe de Rogério Ceni aproveitou bem as chances que teve s saiu vencedor da partida.

No primeiro tempo, a equipe de Sampaoli começou impondo seu estilo de jogo, mas as primeiras chances da partida vieram do Leão nos pés de David, Romarinho e Tinga. A melhor chance do Galo veio aos 26 minutos, quando Hyoran chutou cruzado e passou perto do gol defendido por Felipe Alves.

Aos 36, o Fortaleza aproveitou muito o bem o contra ataque. Tinga avançou rápido e tocou para David chutar cruzado e abrir o placar para o Leão. Dois minutos depois, Felipe fez falta dura em Arana e foi expulso, deixando a equipe de Rogerio Ceni em situação complicada. Com superioridade numérica, o Galo foi pra cima e aos 41, Eduardo Sasha empatou a partida após cruzamento de Hyoran.

A equipe de Sampaoli terminou o primeiro tempo com 62% de posse de bola e quatro finalizações, sendo somente 1 no gol, mesmo número que o Fortaleza.

No segundo tempo, Rogerio Ceni tirou Romarinho para a entrada de Osvaldo, enquanto Jorge Sampaoli tirou Fabio Santos para entrada de Marquinhos.

Mesmo com um jogador a menos e menos posse de bola, o Leão não abriu mão do seu estilo de jogo e apostou nos contra ataques rápidos. Mas a primeira chance de perigo foi do Galo: Marquinhos recebeu sozinho na segunda trave e cabeceou para fora. Aos 19, após contra ataque rápido Yuri Cesar carregou pelo meio, chutou rasteiro e marcou para o Fortaleza, mas o VAR apontou impedimento milimétrico e anulou o gol.

O jogo seguiu equilibrado, com o Galo tendo mais posse de bola mas sem conseguir criar chances de perigo. A chance veio aos 31, quando Sasha pegou o rebote, chutou forte e obrigou o goleiro Felipe Alves a fazer grande defesa.

Aos 39 minutos, após falta cobrada na área, Osvaldo cruzou novamente e achou Bruno Melo, que, sozinho, cabeceou para o gol e fez 2 a 1 para o Leão. Após sofrer o segundo gol, o Galo seguiu pressionando, mas não conseguiu marcar.

Classificação e próximos compromissos

Com a vitória de hoje, o Fortaleza sobe para décima colocação, com 20 pontos, e fica a um ponto do G-6. O Galo segue na liderança, com 27, mas agora com vantagem de três pontos para o Flamengo, segundo colocado.

Os dois times voltam a campo no sábado (10). O Fortaleza visita o Coritiba, às 19h, enquanto o Atlético-MG recebe o Goiás, às 21h.