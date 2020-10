Renato Gaúcho destaca importância da vitória do Grêmio sobre Coritiba: "Não tem jogo fácil"

No início da noite desta quarta-feira (7), Grêmio e Coritiba se enfrentaram na Arena do Grêmio pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, e o clube gaúcho se deu melhor, vencendo por 2 a 1, com gols de Luiz Fernando e David Braz. Pelo lado do alviverde paranaense, Nathan Silva marcou.

Após a partida, o técnico Renato Gaúcho concedeu entrevista coletiva e ressaltou a importância da vitória, destacando também a consistência do time do Coxa.

"Tivemos oportunidades para ampliar novamente, não conseguimos fazer o terceiro gol, mas acho que está de bom tamanho. O mais importante de tudo eram os três pontos, da vitória, não tem jogo fácil no campeonato. Um adversário que brigou também o tempo todo, e eles queriam também de qualquer jeito o resultado positivo, mas o importante é aquilo que falei, que no final dos 90 minutos, o Grêmio conseguiu o objetivo dele".

Com a vitória, o Grêmio chega à 11a colocação do Brasileirão, com 17 pontos conquistados. Na próxima rodada, o Tricolor Gaúcho enfrentará o Santos, jogando no litoral paulista, este domingo (11), às 16:00.