Brenner valoriza partida individual e coletiva após vitória do São Paulo: “Gols importantíssimos”

Na noite desta quarta-feira (7), pelo Brasileirão, o São Paulo bateu o Atlético-GO por 3 a 0. Os gols do Tricolor foram feitos pelo Brenner (2x) e Gabriel Sara. Com este resultado, o clube paulista salta para o terceiro lugar da competição, encostando no Atlético-MG de Sampaoli, líder do torneio nacional.

Na saída do gramado, o craque do jogo concedeu entrevista à TV Globo. Brenner destacou a importância de seus gols marcados. Além disso, o atacante demonstrou que estavam batalhando bastante por uma vitória, e sobre auto confiança necessária.

“Gols importantíssimos. Não estamos vivendo um momento de vitórias, então cada tempo ganho, cada vitória é importante. Vínhamos jogando bem, mas aas vitórias não estavam vindo. Como disse o Reinaldo em entrevista, é continuar acreditando na gente”, falou o atleta.

Brenner é considerado o melhor jogador “Made In Cotia” desses últimos anos. Os números do atleta pela base do clube são impressionantes: 23 gols em 30 jogos (no sub-15) e 28 gols em 11 jogos (pelo sub-17). O atacante subiu para a equipe principal com somente 17 anos, quando Rogério Ceni era o treinador.

Até ano passado, o atleta era considerado uma “promessa frustrada”, porém, mudou completamente nesta temporada. Vale lembrar que Brenner foi emprestado ao Fluminense em 2019, envolvido na vinda de Calazans ao São Paulo. Pelo Tricolor das Laranjeiras, disputou somente cinco partidas e não apresentou um bom futebol.

O jogador tem contrato com o São Paulo até setembro de 2022. Com a camisa tricolor, somente neste ano, balançou as redes quatro vezes. Vale destacar que três dos oito gols marcados no profissional foram em cima do Corinthians.

O próximo duelo do São Paulo será neste sábado (10), às 19h, contra o Palmeiras. O Choque-Rei ocorrerá no Allianz Parque, sendo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vale lembrar que o Tricolor nunca venceu o Palestra na nova arena.