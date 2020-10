Jair Ventura espera que Sport 'passa e borracha' após derrota para Flamengo

A sequência de três jogos de invencibilidade do Sport foi quebrada na noite desta quarta-feira (7), no Maracanã, em jogo válido pela 14ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Leão até começou bem a partida e criou mais chances no primeiro tempo da partida, mas após o intervalo teve uma queda de rendimento e foi derrotado por 3 a 0 pelo Flamengo.

Para o técnico Jair Ventura, a etapa inicial foi de equilíbrio, mas faltou forças da equipe para buscar o resultado.

"A gente tem o direito de sofrer, de sentir a derrota, porque temos que sentir como profissionais que somos, mas só até meia noite. Virou o dia, tem que pensar no Botafogo. A gente perdeu, mas não tem o direito de se abater. Tem que passar a borracha. Esse jogo já não volta mais. É ir muito forte para o nosso dever de casa, assim como a gente vem fazendo desde a minha chegada", disse Jair Ventura.

A melhor chance do Leão no primeiro tempo aconteceu com uma cabeçada de Marcão. No entanto, após o intervalo. Sander saiu, com dores no tornozelo, para a entrada de Luciano Juba, e o Sport sofreu pelo lado esquerdo.

“Um primeiro tempo muito equilibrado. Eles também tiveram uma chance com Pedro, mas nós tivemos mais chances. No segundo tempo, nós tivemos em nove minutos três gols, acabamos sofrendo esses gols em sequência. Depois a gente buscou, mas não tivemos tantas forças para buscar o empate ou a virada. Tinha falado que no último que aconteceu de ter um dia a menos de descanso, a gente sofreu fisicamente, mas não é desculpa. A gente não pode usar isso como desculpa,” completou.

Com a derrota o Leão deixou o G-6 e agora ocupa a oitava posição na tabela, com 20 pontos. Agora, o Sport recebe o Botafogo, às 18h15, no domingo(11), na Ilha do Retiro, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.