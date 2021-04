EntrevistaVavel: “Objetivo é chegar no cenário nacional”, projeta Rômulo Gomes, presidente do Sampaio Corrêa

Recém promovido à primeira divisão carioca, o Sampaio Corrêa estreará diante do América-RJ neste sábado (16), às 15h. De forma exclusiva para a Vavel Brasil, o Presidente do clube Rômulo Gomes fala sobre a temporada da equipe de Saquarema, que pela primeira vez na história está na elite do futebol estadual.

Em uma projeção visando o campeonato carioca e o futuro do clube, Rômulo aborda pontos essenciais que farão parte da trajetória do Sampaio na fase seletiva e posteriormente para o restante da temporada.

“O objetivo do clube é ficar em primeiro lugar na fase de classificação e assim chegar à chave principal do campeonato. Feito isso, a meta é a manutenção para permanecer na elite. Seguiremos investindo em estrutura e categorias de base, e também no departamento profissional. O objetivo desse trabalho é em alguns anos estar no cenário nacional do futebol brasileiro”, comenta o Presidente do Sampaio Corrêa.

De olho na classificação para a segunda fase, Rômulo Gomes projeta confrontos difíceis na seletiva, onde seis equipes duelam por uma vaga.

“Fazer bons jogos fora de casa e usufruir do mando de campo, onde somos muito mais fortes. Acredito que todos os times são muito equilibrados e os jogos serão decididos nos detalhes, mas espero que a vaga fique com o Sampaio”, destaca o dirigente.

Após pré temporada desde o dia 26 de dezembro, o time que segue apresentando reforços, a exemplo do atacante Dija Baiano, ex-Volta Redonda, e o lateral direito Regis, ex-São Paulo. Com base nisso, o Presidente reforça que sua equipe usará a mescla de juventude e experiência: “Apostamos nessa mistura [jovens e experientes] e estamos satisfeitos com o elenco montado. Até então vamos ficar de olho nas oportunidades de mercado, mas estamos prontos”, finaliza Rômulo.