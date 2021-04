Internacional lidera lista dos times que menos precisam de chutes para marcar gol no Brasileirão

Apesar da classificação da competição nacional, de acordo com a pontuação, os dados e estatísticas variam bastante entre os times. O principal objetivo do futebol é balançar as redes, sendo ainda melhor quando não é preciso tantas oportunidades.

Na atual edição da Série A do Brasileirão (2020/21), o Internacional é o clube mais eficaz no quesito de aproveitar as oportunidades de gols. A equipe gaúcha precisa de 5.6 chutes para balançar as redes de seus adversários. Além disso, o meia do Colorado Tiago Galhardo é o artilheiro do campeonato, com um total de 16 gols marcados.

Ranking de times que menos precisam de chutes para marcar gol no Brasileirão:

1º Internacional: 5.6

2º Santos: 6.0

3º Fluminense: 6.3

4º Flamengo: 7.0

5º Ceará: 7.0

6º São Paulo: 7.1

7º Atlético-MG: 7.4

8º Corinthians: 7.6

9º Vasco: 7.6

10º Palmeiras: 7.7

11º Grêmio: 8.0

12º Goiás: 8.4

13º Sport: 8.5

14º RB Bragantino: 8.6

15º Bahia: 8.7

16º Athletico: 9.8

17º Coritiba: 10.1

18º Fortaleza: 10.2

19º Atlético-GO: 10.8

20º Botafogo: 11.8

O time que mais balançou as redes na competição nacional é o São Paulo, que tem 49 gols feitos. Por outro lado, a equipe que menos marcou gols é o Coritiba com somente 22 gols. Um fato curioso é que o clube paulista se encontra na liderança da tabela, enquanto o clube paranaense é o lanterna.