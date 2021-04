Na briga pelo acesso, CSA e Avaí se enfrentam em Maceió

Neste sábado (16), o CSA recebe o Avaí, no Estádio Rei Pelé, às 16h30, em jogo válido pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. As equipes vem de tropeços na última rodada e buscam manter o sonho do acesso à Serie A.

Vencer para se manter no G-4

Mesmo vindo de derrota para o Paraná por 2 a 0, o CSA se manteve na quarta posição da tabela com 52 pontos. A equipe alagoana busca uma vitória contra o Avaí, para seguir no G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro.

Para a partida deste sábado, Mozart contará com a volta do zagueiro Cleberson, que cumpriu suspensão na última rodada. Ele briga por uma vaga com Rodolfo Filemon.

Já o volante Rodrigo Andrade, recebeu o terceiro cartão amarelo e será desfalque. Noberto segue sendo dúvida após sentir dores na coxa. Caso não tenha condição de jogo, Cedric deve ocupar a vaga.

Provável escalação do CSA: Matheus Mendes; Cedric, Rodolfo Filemon (Cléberson), Luciano Castán e Diego Renan; Geovane, Yago (Gabriel) e Nadson; Rafael Bilu, Rodrigo Pimpão e Paulo Sérgio.

Avaí tenta aproveitar última chance

Vindo de decepcionante empate em 2 a 2 com o Vitória, na última rodada, o Avaí tem 48 pontos, na sétima colocação. O time ainda está vivo na luta pelo acesso, mas perdeu dois importantes pontos na rodada passada e agora precisa de uma sequência de vitórias para conquistar o acesso.

Para o jogo contra o CSA o técnico Claudinei Oliveira contará com o retorno de Getúlio, que deve entrar como titular, na vaga do contestado Ronaldo.

Renatinho, que estava suspenso, sentiu um desconforto muscular na coxa direita e segue fora. Outro desfalque é o goleiro Lucas Frigeri, que por problemas particulares, nem viajou com a delegação do Avaí para Maceió. Com isso, André será reserva de Glédson.

O @AvaiFC chegou em Maceió.



O Leão treina amanhã e sábado enfrenta a equipe do @CSAoficial.#VamosVamosLeão pic.twitter.com/bEmjlMGfWO — Avaí Futebol Clube (@AvaiFC) January 14, 2021

Provável escalação do Avaí: Glédson, Edilson, Alemão, Alan Costa, Betão, João Lucas; Ralf, Pedro Castro, Valdívia; Rômulo, Getúlio.

Arbitragem

O árbitro Ronei Candido Alves (MG) é quem apita CSA x Avaí, tendo como assistente Frederico Soares Vilarinho (MG) e Leonardo Henrique Pereira (MG).