Ceará e RB Bragantino se enfrentam almejando objetivos diferentes na Série A

Neste domingo (17), às 20h30, Ceará e RB Bragantino se enfrentam na Arena Castelão pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto a equipe cearense sonha com uma possível vaga na libertadores em caso de novas vagas aparecerem, os paulistas almejam chegar aos 45 pontos para se garantir na elite nacional.

Momento das equipes

Os comandados de Guto Ferreira vivem boa fase na competição. Nos últimos dez jogos são cinco vitórias, três empates e duas derrotas. Com isso, ocupa a 10ª colocação, com 39 pontos conquistados.

A fase dos comandados de Maurício Barbieri também é boa. Nos últimos dez jogos são quatro vitórias, quatro empates e duas derrotas. Além disso, vem embalados por vencerem o líder São Paulo e pelo empate diante do Atlético-MG, no qual sofreram o empate já nos minutos finais em pênalti polêmico.

Último embate entre os dois times

No dia 19 de setembro de 2020 os dois times se enfrentaram no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, e o RB Bragantino venceu o jogo por 4 a 2. Na ocasião os gols foram marcados por Léo Ortiz, Fabrício Bruno, Alerrandro e Lucas Evangelista, para o Bragantino, e Vina e Wescley, para o Ceará.

Histórico de confrontos

No total os dois times se enfrentaram em 17 oportunidades e o equilíbrio é bem evidente. O Ceará tem leve vantagem com sete vitórias, com cinco triunfos do RB Bragantino e mais cinco empates. Jogando em casa os cearenses possuem apenas uma derrota para os paulistas. São sete jogos, com cinco vitórias e mais um empate.

Prováveis escalações

Guto Ferreira tem como baixa o atacante Felipe Vizeu, que ainda segue no departamento médico. Por outro lado, Samuel Xavier e Leandro Carvalho estão recuperados. Com isso, a equipe deve ir a campo com: Richard, Samuel Xavier, Tiago, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Fabinho, Lima, Fernando Sobral, Léo Chú e Vina; Cléber.

Maurício Barbieri tem como desfalques o atacante Cuello e o zagueiro Ligger, ambos suspensos. Em contrapartida, Aderlan e Artur retornam de suspensão. Com isso, a equipe deve ir a campo com: Cleiton, Aderlan, Léo Ortiz, Fabrício Bruno e Edimar; Raul, Ricardo Ryller e Claudinho; Helinho, Artur e Ytalo.