Em luta apertada pelo G-4, Juventude recebe abalado Cruzeiro

O Juventude recebe o Cruzeiro neste sábado (16), às 19h, no Estádio Alfredo Jaconi, pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

A equipe celeste viu sua situação se agravar após a partida contra o Oeste, na quarta-feira (13), a Raposa saiu derrotada por 1 a 0 e vê a chance do acesso se esvair. Por outro lado, o Juventude busca a vitória para se manter firme na briga pelo acesso - o time gaúcho está com 52 pontos, em quinto lugar, mesma pontuação do CSA, que é o quarto.

Juventude focado no acesso

A equipe do Rio Grande do Sul segue em busca da pontuação ideal para subir até a elite do futebol. Para isso é importante vencer a Raposa e torcer pelo tropeço do CSA , que está a frente mesmo possuindo a pontuação igual.



Para a partida, o técnico Pintado não terá Nery Baiano que foi contaminado com Covid-19 e cumpre isolamento. O comandante também não poderá contar com João Paulo suspenso pelo acúmulo de três cartões amarelos.

Provável escalação do Juventude: Carné; Igor, Wellington, Emerson e Eltinho; Gabriel Bispo, Gustavo Bochecha, Capixaba, Renato Cajá e Rogério; Rafael Grampola.

Cruzeiro sem desfalques, mas pressionado

A Raposa se complicou após a derrota para o Oeste pois, sem somar pontos, praticamente dizimou a chance do acesso. A equipe celeste, porém, ainda não se afastou o suficiente da zona de rebaixamento e, portanto, deve estar atenta e monitorando a situação dos adversários.

O treinador Luiz Felipe Scolari contará com o retorno de Giovanni e Pottker que deverão voltar a equipe titular.

Provável escalação do Cruzeiro: Fábio; Cáceres, Manoel, Ramon e Matheus Pereira; Adriano e Filipe Machado; Airton, Giovanni e William Potker, Rafael Sóbis.