Jorginho mantém pés no chão após grande vitória do Figueirense sobre Brasil

Na tarde desta sexta-feira (15), o Figueirense venceu o Brasil de Pelotas por 3 a 0, no Orlando Scarpelli, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A vitória encerrou a má sequência com derrotas e empates e tirou a equipe da zona de rebaixamento.

Após a partida, o técnico Jorginho ressaltou a importância do triunfo e afirmou que o Figueira poderia ter conquistado mais três pontos antes.

“A gente já vinha merecendo a vitória nos outros jogos. Jogamos bem mesmo perdendo (em Chapecó), mas hoje (sexta-feira) fomos mais felizes. Contamos com todos os atletas (sobre a escalação), e a decisão é minha de colocar no jogo. Todos estão querendo, mesmo os machucados ajudam e esse foi o ponto maior para conquistar a boa vitória contra um time bem treinado”.

Com três jogadores descansados, mas sem ritmo de jogo, a equipe do Figueirense acabou tendo um pouco mais de fôlego durante a partida, por isso, Jorginho confia numa boa sequência para evitar o rebaixamento para a Série C.

"Entramos com três atletas descansados e isso dá uma vantagem física grande. Não temos uma condição física exuberante e todos sabemos, mas não é culpa de ninguém. Infelizmente a pandemia arrebentou todo mundo. Há a compreensão dos atletas de entender que o mais importante é o Figueirense. Iremos lutar até o fim para conquistar a permanência”.

Não é a primeira vez que o atacante Everton Santos aparece como lateral-direito na equipe do Figueira, por este motivo, o técnico Jorginho o pôs para jogar atrás novamente contra o Brasil de Pelotas e explicou a utilidade do jogador nesta posição.

“Todos os jogadores foram bem e o menos exigido foi o Rodolfo, graças a Deus. Colocamos o Everton Santos lá atrás e as pessoas achavam que eu era "professor Pardal", mas as características dele o permitem cumprir a função. Se eu precisar de um lateral com essas características, hoje ele é o primeiro da lista. Toda a decisão que tomamos, os jogadores acatam”.

Na próxima terça-feira (19), o Figueirense enfrenta o CRB, às 19h15, em Maceió, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Caso conquiste mais uma vitória, o Figueira terá uma distância de quatro pontos para a zona de rebaixamento.