Zagueira capixaba, Laís Queiroz comemora vínculo com Minas Brasília: "Sinto honrada"

Visando o Campeonato Brasileiro Sub-18, que acontece entre os dias 26 de janeiro e 6 de fevereiro, o Minas Brasília-DF anunciou a contratação da capixaba Laís Queiroz. Natural de Linhares, a zagueira chega como promessa de um time que era parte de um projeto social e que hoje é um clube profissional, tricampeão brasiliense e que está na elite do futebol feminino há duas temporadas.

Assim como a sua ídola Marta, a infância de Laís foi marcada pelo futebol de rua, rompendo com a ideia de que menina deve brincar de boneca. Em entrevista à VAVEL Brasil, Laís Queiroz destacou o grande passo dado em busca do sonho de se tornar uma atleta profissional.

“Me sinto honrada, pois era um objetivo que eu queria desde quando comecei a jogar. E ver que consegui conquistar essa primeira meta me deixa muito feliz e grata.”

“O Campeonato Brasileiro é algo muito grande e que tem enorme peso para o clube e atletas, estou bastante ansiosa por ser minha primeira competição nesse nível. Estamos dando duro pra poder ter um bom desempenho”, concluiu a jogadora

No Grupo E com Ceará, Ferroviária-SP e Vasco da Gama, o Minas Brasília vai em busca do seu primeiro título da competição. A estreia acontece no dia 27, contra a Ferroviária, às 15h30, em Sorocaba-SP.



“Os treinos estão sendo intensivos pois o campeonato está muito perto, então o foco e a vontade está sendo palco nos treinamentos, a equipe está sendo, literalmente, uma equipe. Sabíamos que teríamos pouco tempo; então, cada uma uma ajuda a outra, e conseguimos dar continuidade aos treinamentos da técnica Renata Poncio.”

Calendário



27/01 – Ferroviária x Minas Brasília (15h30)

29/01 – Minas Brasília x Vasco da Gama (10h30)

31/01 – Ceará x Minas Brasília (8h)

02/02 – Minas Brasília x Ceará (15h30)

04/02 – Vasco da Gama x Minas Brasília (10h30)

06/02 – Minas Brasília x Ferroviária (8h)



A fase seguinte será disputada em Criciúma-SC e contará com quatro equipes divididas em dois grupos, sendo os seis primeiros colocados da Primeira Fase, além dos dois melhores segundos. As disputas serão realizadas em turno único. As semifinais e as finais acontecerão em partidas eliminatórias em jogos de ida e volta nos domínios das equipes classificadas.