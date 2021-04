"Líder" da Série A: Grêmio é o time da primeira divisão que mais empata na temporada

Na noite da sexta-feira (16), o Grêmio saiu do Allianz Parque com mais um empate na bagagem. Contra o Palmeiras, futuro adversário na final da Copa do Brasil, a equipe gaúcha ficou no 1 a 1 pela 30ª rodada do Brasileirão. E, novamente, falta uma sequência de vitórias para empolgar a torcida imortal.

O Grêmio é o time que mais empatou no Brasileirão 2020. São 14 empates em 29 jogos. Sem contar que foram seis empates nas últimas dez partidas da temporada, sendo, assim, a equipe que mais empatou entre os times da Série A até o momento: 21 vezes em 63 partidas, 1/3 dos duelos disputados.

Parcialmente em quarto lugar na tabela, o time de Renato Gaúcho ainda pensa no título, com seis pontos a menos que o líder São Paulo, porém com a falta de resultados positivos em sequência será difícil brigar firme pela conquista nacional. Agora, pela frente, tem Atlético-MG (casa), Internacional (fora), Flamengo (casa), Coritiba (fora), Santos (casa), Botafogo (fora), São Paulo (casa), Athletico (casa) e RB Bragantino (fora).