CSA lança camisa especial para ajudar na campanha #SOSManaus

Na última sexta-feira (15), o CSA lançou uma camisa especial em apoio à cidade de Manaus, que enfrenta uma grave crise por conta do surto de Covid-19. O Azulão mobilizou a sua torcida e vai doar parte do que for arrecadado com a campanha para os manauaras.

A nova camisa do CSA é azul e tem detalhes em branco e dourado e custa R$ 130.

"Fala, Nação Azulina! Chegou uma nova missão para nós: unir nossas forças por Manaus. Em apoio a campanha #SOSManaus, estamos lançando uma camisa especial, em homenagem ao povo manauara, que nomeamos com 'União e Força por Manaus'. A cada camisa adquirida, você estará doando parte da compra para a cidade, ajudando as vítimas da Covid-19. Iremos entregar toda a arrecadação para o #SOSManaus", escreveu o CSA em suas redes sociais